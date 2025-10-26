Il prezzo in tempo reale di FreeStyle Classic oggi è 0.06406 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FST a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FST su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di FreeStyle Classic oggi è 0.06406 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FST a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FST su MEXC ora.

Maggiori informazioni su FST

Informazioni sul prezzo di FST

Sito web ufficiale di FST

Economia del token di FST

Previsioni del prezzo di FST

Cronologia di FST

Guida all'acquisto di FST

Convertitore di FST in valuta fiat

Spot FST

Futures USDT-M FST

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo FreeStyle Classic

Valore FreeStyle Classic (FST)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FST:

$0.06406
$0.06406$0.06406
-0.71%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di FreeStyle Classic (FST)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:13 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di FreeStyle Classic (FST) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.06174
$ 0.06174$ 0.06174
Min sulle 24h
$ 0.06719
$ 0.06719$ 0.06719
Max sulle 24h

$ 0.06174
$ 0.06174$ 0.06174

$ 0.06719
$ 0.06719$ 0.06719

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

-0.32%

-0.71%

-25.96%

-25.96%

Il prezzo in tempo reale di FreeStyle Classic (FST) è $ 0.06406. Nelle ultime 24 ore, FST ha oscillato tra un minimo di $ 0.06174 e un massimo di $ 0.06719, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FST è $ 0.16619478956911515, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.025653004858575232.

In termini di performance a breve termine, FST è variato del -0.32% nell'ultima ora, del -0.71% nelle 24 ore e del -25.96% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di FreeStyle Classic (FST)

No.1422

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

$ 56.39K
$ 56.39K$ 56.39K

$ 64.06M
$ 64.06M$ 64.06M

81.85M
81.85M 81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.18%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di FreeStyle Classic è $ 5.24M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.39K. La fornitura circolante di FST è 81.85M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 64.06M.

Cronologia dei prezzi di FreeStyle Classic (FST) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di FreeStyle Classic per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0004581-0.71%
30 giorni$ -0.01174-15.49%
60 giorni$ +0.03695+136.29%
90 giorni$ +0.05406+540.60%
Variazione del prezzo di FreeStyle Classic di oggi

Oggi, FST ha registrato una variazione di $ -0.0004581 (-0.71%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di FreeStyle Classic in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01174 (-15.49%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di FreeStyle Classic in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FST ha registrato una variazione di $ +0.03695 (+136.29%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di FreeStyle Classic in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.05406 (+540.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di FreeStyle Classic (FST)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di FreeStyle Classic.

Che cos'è FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di FreeStyle Classic in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FST per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su FreeStyle Classic sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di FreeStyle Classic fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di FreeStyle Classic (USD)

Quanto varrà FreeStyle Classic (FST) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FreeStyle Classic (FST) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FreeStyle Classic.

Controlla subito la previsione del prezzo di FreeStyle Classic!

Economia del token di FreeStyle Classic (FST)

Comprendere l'economia del token di FreeStyle Classic (FST) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FST!

Come acquistare FreeStyle Classic (FST)

Stai cercando come acquistare FreeStyle Classic? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente FreeStyle Classic su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FST in valute locali

1 FreeStyle Classic (FST) in VND
1,685.7389
1 FreeStyle Classic (FST) in AUD
A$0.0980118
1 FreeStyle Classic (FST) in GBP
0.048045
1 FreeStyle Classic (FST) in EUR
0.0550916
1 FreeStyle Classic (FST) in USD
$0.06406
1 FreeStyle Classic (FST) in MYR
RM0.2703332
1 FreeStyle Classic (FST) in TRY
2.6866764
1 FreeStyle Classic (FST) in JPY
¥9.73712
1 FreeStyle Classic (FST) in ARS
ARS$95.4692586
1 FreeStyle Classic (FST) in RUB
5.0998166
1 FreeStyle Classic (FST) in INR
5.6251086
1 FreeStyle Classic (FST) in IDR
Rp1,067.6662396
1 FreeStyle Classic (FST) in PHP
3.763525
1 FreeStyle Classic (FST) in EGP
￡E.3.0498966
1 FreeStyle Classic (FST) in BRL
R$0.3446428
1 FreeStyle Classic (FST) in CAD
C$0.089684
1 FreeStyle Classic (FST) in BDT
7.828132
1 FreeStyle Classic (FST) in NGN
93.517991
1 FreeStyle Classic (FST) in COP
$248.2939976
1 FreeStyle Classic (FST) in ZAR
R.1.1056756
1 FreeStyle Classic (FST) in UAH
2.6770674
1 FreeStyle Classic (FST) in TZS
T.Sh.159.3530936
1 FreeStyle Classic (FST) in VES
Bs13.58072
1 FreeStyle Classic (FST) in CLP
$60.28046
1 FreeStyle Classic (FST) in PKR
Rs17.9989382
1 FreeStyle Classic (FST) in KZT
34.49631
1 FreeStyle Classic (FST) in THB
฿2.091559
1 FreeStyle Classic (FST) in TWD
NT$1.9756104
1 FreeStyle Classic (FST) in AED
د.إ0.2351002
1 FreeStyle Classic (FST) in CHF
Fr0.0506074
1 FreeStyle Classic (FST) in HKD
HK$0.4971056
1 FreeStyle Classic (FST) in AMD
֏24.5343394
1 FreeStyle Classic (FST) in MAD
.د.م0.5906332
1 FreeStyle Classic (FST) in MXN
$1.181907
1 FreeStyle Classic (FST) in SAR
ريال0.240225
1 FreeStyle Classic (FST) in ETB
Br9.6737006
1 FreeStyle Classic (FST) in KES
KSh8.2759114
1 FreeStyle Classic (FST) in JOD
د.أ0.04541854
1 FreeStyle Classic (FST) in PLN
0.233819
1 FreeStyle Classic (FST) in RON
лв0.2799422
1 FreeStyle Classic (FST) in SEK
kr0.602164
1 FreeStyle Classic (FST) in BGN
лв0.1076208
1 FreeStyle Classic (FST) in HUF
Ft21.488927
1 FreeStyle Classic (FST) in CZK
1.3394946
1 FreeStyle Classic (FST) in KWD
د.ك0.01960236
1 FreeStyle Classic (FST) in ILS
0.2101168
1 FreeStyle Classic (FST) in BOB
Bs0.442014
1 FreeStyle Classic (FST) in AZN
0.108902
1 FreeStyle Classic (FST) in TJS
SM0.5912738
1 FreeStyle Classic (FST) in GEL
0.1736026
1 FreeStyle Classic (FST) in AOA
Kz58.7705658
1 FreeStyle Classic (FST) in BHD
.د.ب0.02408656
1 FreeStyle Classic (FST) in BMD
$0.06406
1 FreeStyle Classic (FST) in DKK
kr0.4112652
1 FreeStyle Classic (FST) in HNL
L1.6745284
1 FreeStyle Classic (FST) in MUR
2.9166518
1 FreeStyle Classic (FST) in NAD
$1.1056756
1 FreeStyle Classic (FST) in NOK
kr0.6412406
1 FreeStyle Classic (FST) in NZD
$0.1108238
1 FreeStyle Classic (FST) in PAB
B/.0.06406
1 FreeStyle Classic (FST) in PGK
K0.2696926
1 FreeStyle Classic (FST) in QAR
ر.ق0.2331784
1 FreeStyle Classic (FST) in RSD
дин.6.4662164
1 FreeStyle Classic (FST) in UZS
soʻm781.2193872
1 FreeStyle Classic (FST) in ALL
L5.31698
1 FreeStyle Classic (FST) in ANG
ƒ0.1146674
1 FreeStyle Classic (FST) in AWG
ƒ0.1146674
1 FreeStyle Classic (FST) in BBD
$0.12812
1 FreeStyle Classic (FST) in BAM
KM0.1076208
1 FreeStyle Classic (FST) in BIF
Fr188.91294
1 FreeStyle Classic (FST) in BND
$0.0826374
1 FreeStyle Classic (FST) in BSD
$0.06406
1 FreeStyle Classic (FST) in JMD
$10.272021
1 FreeStyle Classic (FST) in KHR
258.305935
1 FreeStyle Classic (FST) in KMF
Fr27.16144
1 FreeStyle Classic (FST) in LAK
1,392.6086678
1 FreeStyle Classic (FST) in LKR
රු19.4531002
1 FreeStyle Classic (FST) in MDL
L1.0883794
1 FreeStyle Classic (FST) in MGA
Ar289.8638128
1 FreeStyle Classic (FST) in MOP
P0.51248
1 FreeStyle Classic (FST) in MVR
0.980118
1 FreeStyle Classic (FST) in MWK
MK111.2152066
1 FreeStyle Classic (FST) in MZN
MT4.093434
1 FreeStyle Classic (FST) in NPR
रु8.9933834
1 FreeStyle Classic (FST) in PYG
454.31352
1 FreeStyle Classic (FST) in RWF
Fr92.82294
1 FreeStyle Classic (FST) in SBD
$0.5265732
1 FreeStyle Classic (FST) in SCR
0.8955588
1 FreeStyle Classic (FST) in SRD
$2.5425414
1 FreeStyle Classic (FST) in SVC
$0.5598844
1 FreeStyle Classic (FST) in SZL
L1.1075974
1 FreeStyle Classic (FST) in TMT
m0.2248506
1 FreeStyle Classic (FST) in TND
د.ت0.18775986
1 FreeStyle Classic (FST) in TTD
$0.4343268
1 FreeStyle Classic (FST) in UGX
Sh223.18504
1 FreeStyle Classic (FST) in XAF
Fr36.12984
1 FreeStyle Classic (FST) in XCD
$0.172962
1 FreeStyle Classic (FST) in XOF
Fr36.12984
1 FreeStyle Classic (FST) in XPF
Fr6.53412
1 FreeStyle Classic (FST) in BWP
P0.9141362
1 FreeStyle Classic (FST) in BZD
$0.1287606
1 FreeStyle Classic (FST) in CVE
$6.1010744
1 FreeStyle Classic (FST) in DJF
Fr11.33862
1 FreeStyle Classic (FST) in DOP
$4.0793408
1 FreeStyle Classic (FST) in DZD
د.ج8.3386902
1 FreeStyle Classic (FST) in FJD
$0.1454162
1 FreeStyle Classic (FST) in GNF
Fr557.0017
1 FreeStyle Classic (FST) in GTQ
Q0.490059
1 FreeStyle Classic (FST) in GYD
$13.401352
1 FreeStyle Classic (FST) in ISK
kr7.87938

Risorsa FreeStyle Classic

Per una comprensione più approfondita di FreeStyle Classic, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale FreeStyle Classic
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo FreeStyle Classic

Quanto vale oggi FreeStyle Classic (FST)?
Il prezzo in tempo reale di FST in USD è 0.06406 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FST in USD?
Il prezzo attuale di FST in USD è $ 0.06406. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di FreeStyle Classic?
La capitalizzazione di mercato per FST è $ 5.24M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FST?
La fornitura circolante di FST è 81.85M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FST?
FST ha raggiunto un prezzo ATH di 0.16619478956911515 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FST?
FST ha visto un prezzo ATL di 0.025653004858575232 USD.
Qual è il volume di trading di FST?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FST è $ 56.39K USD.
FST salirà quest'anno?
FST potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FST per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:13 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di FreeStyle Classic (FST)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore FST in USD

Importo

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.06406 USD

Fai trading di FST

FST/USDT
$0.06406
$0.06406$0.06406
-0.69%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,683.01
$111,683.01$111,683.01

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.28
$3,956.28$3,956.28

+0.59%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06163
$0.06163$0.06163

-10.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4318
$7.4318$7.4318

+1.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,683.01
$111,683.01$111,683.01

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.28
$3,956.28$3,956.28

+0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6488
$2.6488$2.6488

+1.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19764
$0.19764$0.19764

+0.71%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.195493
$0.195493$0.195493

+25,965.73%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00011122
$0.00011122$0.00011122

+192.68%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050962
$0.050962$0.050962

+102.54%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000728
$0.0000000000728$0.0000000000728

+57.91%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000155
$0.0000000000000000000155$0.0000000000000000000155

+40.90%