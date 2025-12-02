Maggiori informazioni su FIR
Economia del token di Fireverse (FIR)
Economia del token e analisi del prezzo di Fireverse (FIR)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Fireverse (FIR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Fireverse FIR
Fireverse è una piattaforma di creazione musicale rivoluzionaria, dedicata a trasformare il settore attraverso soluzioni di intelligenza artificiale all'avanguardia e blockchain decentralizzate. Fireverse ridefinisce il panorama musicale, consentendo a musicisti professionisti e amatoriali di creare, condividere e trarre profitto dalle proprie composizioni uniche.
Economia del token di Fireverse (FIR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Fireverse (FIR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FIR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FIR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FIR, esplora il prezzo in tempo reale del token FIR!
Come acquistare FIR
Vuoi aggiungere Fireverse (FIR) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di FIR, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Fireverse (FIR)
L'analisi della cronologia dei prezzi di FIR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di FIR
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FIR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FIR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
