Il prezzo in tempo reale di Yooldo Games oggi è 0.21292 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ESPORTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ESPORTS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Yooldo Games oggi è 0.21292 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ESPORTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ESPORTS su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ESPORTS

Informazioni sul prezzo di ESPORTS

Whitepaper di ESPORTS

Sito web ufficiale di ESPORTS

Economia del token di ESPORTS

Previsioni del prezzo di ESPORTS

Cronologia di ESPORTS

Guida all'acquisto di ESPORTS

Convertitore di ESPORTS in valuta fiat

Spot ESPORTS

Futures USDT-M ESPORTS

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Yooldo Games

Valore Yooldo Games (ESPORTS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ESPORTS:

$0.21286
$0.21286$0.21286
+3.74%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Yooldo Games (ESPORTS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.19833
$ 0.19833$ 0.19833
Min sulle 24h
$ 0.21373
$ 0.21373$ 0.21373
Max sulle 24h

$ 0.19833
$ 0.19833$ 0.19833

$ 0.21373
$ 0.21373$ 0.21373

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+3.52%

+3.74%

+9.50%

+9.50%

Il prezzo in tempo reale di Yooldo Games (ESPORTS) è $ 0.21292. Nelle ultime 24 ore, ESPORTS ha oscillato tra un minimo di $ 0.19833 e un massimo di $ 0.21373, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ESPORTS è $ 0.24206080804529653, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05189790997151288.

In termini di performance a breve termine, ESPORTS è variato del +3.52% nell'ultima ora, del +3.74% nelle 24 ore e del +9.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Yooldo Games (ESPORTS)

No.763

$ 26.90M
$ 26.90M$ 26.90M

$ 60.20K
$ 60.20K$ 60.20K

$ 191.63M
$ 191.63M$ 191.63M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Yooldo Games è $ 26.90M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 60.20K. La fornitura circolante di ESPORTS è 126.35M, con una fornitura totale di 899999999.9999992. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 191.63M.

Cronologia dei prezzi di Yooldo Games (ESPORTS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Yooldo Games per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.007674+3.74%
30 giorni$ +0.05713+36.67%
60 giorni$ +0.11777+123.77%
90 giorni$ +0.09585+81.87%
Variazione del prezzo di Yooldo Games di oggi

Oggi, ESPORTS ha registrato una variazione di $ +0.007674 (+3.74%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Yooldo Games in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.05713 (+36.67%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Yooldo Games in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ESPORTS ha registrato una variazione di $ +0.11777 (+123.77%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Yooldo Games in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.09585 (+81.87%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Yooldo Games (ESPORTS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Yooldo Games.

Che cos'è Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Yooldo Games in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ESPORTS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Yooldo Games sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Yooldo Games fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Yooldo Games (USD)

Quanto varrà Yooldo Games (ESPORTS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Yooldo Games (ESPORTS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Yooldo Games.

Controlla subito la previsione del prezzo di Yooldo Games!

Economia del token di Yooldo Games (ESPORTS)

Comprendere l'economia del token di Yooldo Games (ESPORTS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ESPORTS!

Come acquistare Yooldo Games (ESPORTS)

Stai cercando come acquistare Yooldo Games? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Yooldo Games su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ESPORTS in valute locali

1 Yooldo Games (ESPORTS) in VND
5,602.9898
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AUD
A$0.3257676
1 Yooldo Games (ESPORTS) in GBP
0.15969
1 Yooldo Games (ESPORTS) in EUR
0.1831112
1 Yooldo Games (ESPORTS) in USD
$0.21292
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MYR
RM0.8985224
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TRY
8.9298648
1 Yooldo Games (ESPORTS) in JPY
¥32.36384
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ARS
ARS$317.3168052
1 Yooldo Games (ESPORTS) in RUB
16.9505612
1 Yooldo Games (ESPORTS) in INR
18.6965052
1 Yooldo Games (ESPORTS) in IDR
Rp3,548.6652472
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PHP
12.50905
1 Yooldo Games (ESPORTS) in EGP
￡E.10.1371212
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BRL
R$1.1455096
1 Yooldo Games (ESPORTS) in CAD
C$0.298088
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BDT
26.018824
1 Yooldo Games (ESPORTS) in NGN
310.831262
1 Yooldo Games (ESPORTS) in COP
$825.2694032
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ZAR
R.3.6749992
1 Yooldo Games (ESPORTS) in UAH
8.8979268
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TZS
T.Sh.529.6512752
1 Yooldo Games (ESPORTS) in VES
Bs45.13904
1 Yooldo Games (ESPORTS) in CLP
$200.35772
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PKR
Rs59.8241324
1 Yooldo Games (ESPORTS) in KZT
114.65742
1 Yooldo Games (ESPORTS) in THB
฿6.951838
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TWD
NT$6.5664528
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AED
د.إ0.7814164
1 Yooldo Games (ESPORTS) in CHF
Fr0.1682068
1 Yooldo Games (ESPORTS) in HKD
HK$1.6522592
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AMD
֏81.5462308
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MAD
.د.م1.9631224
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MXN
$3.928374
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SAR
ريال0.79845
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ETB
Br32.1530492
1 Yooldo Games (ESPORTS) in KES
KSh27.5071348
1 Yooldo Games (ESPORTS) in JOD
د.أ0.15096028
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PLN
0.777158
1 Yooldo Games (ESPORTS) in RON
лв0.9304604
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SEK
kr2.001448
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BGN
лв0.3577056
1 Yooldo Games (ESPORTS) in HUF
Ft71.424014
1 Yooldo Games (ESPORTS) in CZK
4.4521572
1 Yooldo Games (ESPORTS) in KWD
د.ك0.06515352
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ILS
0.6983776
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BOB
Bs1.469148
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AZN
0.361964
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TJS
SM1.9652516
1 Yooldo Games (ESPORTS) in GEL
0.5770132
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AOA
Kz195.3391956
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BHD
.د.ب0.08005792
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BMD
$0.21292
1 Yooldo Games (ESPORTS) in DKK
kr1.3669464
1 Yooldo Games (ESPORTS) in HNL
L5.5657288
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MUR
9.6942476
1 Yooldo Games (ESPORTS) in NAD
$3.6749992
1 Yooldo Games (ESPORTS) in NOK
kr2.1313292
1 Yooldo Games (ESPORTS) in NZD
$0.3683516
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PAB
B/.0.21292
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PGK
K0.8963932
1 Yooldo Games (ESPORTS) in QAR
ر.ق0.7750288
1 Yooldo Games (ESPORTS) in RSD
дин.21.4921448
1 Yooldo Games (ESPORTS) in UZS
soʻm2,596.5849504
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ALL
L17.67236
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ANG
ƒ0.3811268
1 Yooldo Games (ESPORTS) in AWG
ƒ0.3811268
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BBD
$0.42584
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BAM
KM0.3577056
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BIF
Fr627.90108
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BND
$0.2746668
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BSD
$0.21292
1 Yooldo Games (ESPORTS) in JMD
$34.141722
1 Yooldo Games (ESPORTS) in KHR
858.54667
1 Yooldo Games (ESPORTS) in KMF
Fr90.27808
1 Yooldo Games (ESPORTS) in LAK
4,628.6955596
1 Yooldo Games (ESPORTS) in LKR
රු64.6574164
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MDL
L3.6175108
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MGA
Ar963.4374496
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MOP
P1.70336
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MVR
3.257676
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MWK
MK369.6525412
1 Yooldo Games (ESPORTS) in MZN
MT13.605588
1 Yooldo Games (ESPORTS) in NPR
रु29.8918388
1 Yooldo Games (ESPORTS) in PYG
1,510.02864
1 Yooldo Games (ESPORTS) in RWF
Fr308.52108
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SBD
$1.7502024
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SCR
2.9766216
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SRD
$8.4507948
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SVC
$1.8609208
1 Yooldo Games (ESPORTS) in SZL
L3.6813868
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TMT
m0.7473492
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TND
د.ت0.62406852
1 Yooldo Games (ESPORTS) in TTD
$1.4435976
1 Yooldo Games (ESPORTS) in UGX
Sh741.81328
1 Yooldo Games (ESPORTS) in XAF
Fr120.08688
1 Yooldo Games (ESPORTS) in XCD
$0.574884
1 Yooldo Games (ESPORTS) in XOF
Fr120.08688
1 Yooldo Games (ESPORTS) in XPF
Fr21.71784
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BWP
P3.0383684
1 Yooldo Games (ESPORTS) in BZD
$0.4279692
1 Yooldo Games (ESPORTS) in CVE
$20.2785008
1 Yooldo Games (ESPORTS) in DJF
Fr37.68684
1 Yooldo Games (ESPORTS) in DOP
$13.5587456
1 Yooldo Games (ESPORTS) in DZD
د.ج27.7157964
1 Yooldo Games (ESPORTS) in FJD
$0.4833284
1 Yooldo Games (ESPORTS) in GNF
Fr1,851.3394
1 Yooldo Games (ESPORTS) in GTQ
Q1.628838
1 Yooldo Games (ESPORTS) in GYD
$44.542864
1 Yooldo Games (ESPORTS) in ISK
kr26.18916

Risorsa Yooldo Games

Per una comprensione più approfondita di Yooldo Games, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Yooldo Games
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Yooldo Games

Quanto vale oggi Yooldo Games (ESPORTS)?
Il prezzo in tempo reale di ESPORTS in USD è 0.21292 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ESPORTS in USD?
Il prezzo attuale di ESPORTS in USD è $ 0.21292. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Yooldo Games?
La capitalizzazione di mercato per ESPORTS è $ 26.90M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ESPORTS?
La fornitura circolante di ESPORTS è 126.35M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ESPORTS?
ESPORTS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.24206080804529653 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ESPORTS?
ESPORTS ha visto un prezzo ATL di 0.05189790997151288 USD.
Qual è il volume di trading di ESPORTS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ESPORTS è $ 60.20K USD.
ESPORTS salirà quest'anno?
ESPORTS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ESPORTS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Yooldo Games (ESPORTS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ESPORTS in USD

Importo

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21292 USD

Fai trading di ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.21286
$0.21286$0.21286
+3.74%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,705.70
$111,705.70$111,705.70

+0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,963.06
$3,963.06$3,963.06

+0.77%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05919
$0.05919$0.05919

-13.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5712
$7.5712$7.5712

+3.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,705.70
$111,705.70$111,705.70

+0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,963.06
$3,963.06$3,963.06

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6172
$2.6172$2.6172

+0.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19755
$0.19755$0.19755

+0.67%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000101
$0.000000000000101$0.000000000000101

+1.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.160000
$0.160000$0.160000

+21,233.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6000
$0.6000$0.6000

+2,300.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6000
$0.6000$0.6000

+2,300.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051586
$0.051586$0.051586

+105.02%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008400
$0.00008400$0.00008400

+121.05%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000690
$0.0000000000690$0.0000000000690

+49.67%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000152
$0.0000000000000000000152$0.0000000000000000000152

+38.18%