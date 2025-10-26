Che cos'è Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Yooldo Games in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di ESPORTS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Yooldo Games sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Yooldo Games fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Yooldo Games (USD)

Quanto varrà Yooldo Games (ESPORTS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Yooldo Games (ESPORTS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Yooldo Games.

Economia del token di Yooldo Games (ESPORTS)

Comprendere l'economia del token di Yooldo Games (ESPORTS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ESPORTS!

Come acquistare Yooldo Games (ESPORTS)

Stai cercando come acquistare Yooldo Games? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Yooldo Games su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ESPORTS in valute locali

Risorsa Yooldo Games

Per una comprensione più approfondita di Yooldo Games, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Yooldo Games Quanto vale oggi Yooldo Games (ESPORTS)? Il prezzo in tempo reale di ESPORTS in USD è 0.21292 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da ESPORTS in USD? $ 0.21292 . Consulta Il prezzo attuale di ESPORTS in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Yooldo Games? La capitalizzazione di mercato per ESPORTS è $ 26.90M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di ESPORTS? La fornitura circolante di ESPORTS è 126.35M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ESPORTS? ESPORTS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.24206080804529653 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ESPORTS? ESPORTS ha visto un prezzo ATL di 0.05189790997151288 USD . Qual è il volume di trading di ESPORTS? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ESPORTS è $ 60.20K USD . ESPORTS salirà quest'anno? ESPORTS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ESPORTS per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Yooldo Games (ESPORTS)

