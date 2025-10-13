Cycle Network sta sviluppando un livello di regolamento universale all-chain e una rete di liquidità bridgeless per l'intero ecosistema blockchain. È incubata da YZi Labs e finanziata da Vertex Ventures (investitore principale, fondo secondario di Temasek Holdings).

Cycle Network sta sviluppando un livello di regolamento universale all-chain e una rete di liquidità bridgeless per l'intero ecosistema blockchain. È incubata da YZi Labs e finanziata da Vertex Ventures (investitore principale, fondo secondario di Temasek Holdings).