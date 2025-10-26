Il prezzo in tempo reale di Cycle Network oggi è 0.02644 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CYC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CYC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Cycle Network oggi è 0.02644 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CYC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CYC su MEXC ora.

Logo Cycle Network

Valore Cycle Network (CYC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CYC:

$0.02642
$0.02642$0.02642
-0.18%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Cycle Network (CYC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:14 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Cycle Network (CYC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02637
$ 0.02637$ 0.02637
Min sulle 24h
$ 0.0308
$ 0.0308$ 0.0308
Max sulle 24h

$ 0.02637
$ 0.02637$ 0.02637

$ 0.0308
$ 0.0308$ 0.0308

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.025305918698313595
$ 0.025305918698313595$ 0.025305918698313595

-0.46%

-0.18%

-1.27%

-1.27%

Il prezzo in tempo reale di Cycle Network (CYC) è $ 0.02644. Nelle ultime 24 ore, CYC ha oscillato tra un minimo di $ 0.02637 e un massimo di $ 0.0308, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CYC è $ 0.1190066848445152, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.025305918698313595.

In termini di performance a breve termine, CYC è variato del -0.46% nell'ultima ora, del -0.18% nelle 24 ore e del -1.27% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Cycle Network (CYC)

No.1521

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 39.28K
$ 39.28K$ 39.28K

$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Cycle Network è $ 4.06M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 39.28K. La fornitura circolante di CYC è 153.70M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 26.44M.

Cronologia dei prezzi di Cycle Network (CYC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Cycle Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000476-0.18%
30 giorni$ -0.0234-46.96%
60 giorni$ -0.05021-65.51%
90 giorni$ +0.00644+32.20%
Variazione del prezzo di Cycle Network di oggi

Oggi, CYC ha registrato una variazione di $ -0.0000476 (-0.18%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Cycle Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0234 (-46.96%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Cycle Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CYC ha registrato una variazione di $ -0.05021 (-65.51%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Cycle Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00644 (+32.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Cycle Network (CYC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Cycle Network.

Che cos'è Cycle Network (CYC)

Cycle Network sta sviluppando un livello di regolamento universale all-chain e una rete di liquidità bridgeless per l'intero ecosistema blockchain. È incubata da YZi Labs e finanziata da Vertex Ventures (investitore principale, fondo secondario di Temasek Holdings).

Cycle Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Cycle Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CYC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Cycle Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Cycle Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Cycle Network (USD)

Quanto varrà Cycle Network (CYC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Cycle Network (CYC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Cycle Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Cycle Network!

Economia del token di Cycle Network (CYC)

Comprendere l'economia del token di Cycle Network (CYC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CYC!

Come acquistare Cycle Network (CYC)

Stai cercando come acquistare Cycle Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Cycle Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CYC in valute locali

1 Cycle Network (CYC) in VND
695.7686
1 Cycle Network (CYC) in AUD
A$0.0404532
1 Cycle Network (CYC) in GBP
0.01983
1 Cycle Network (CYC) in EUR
0.0227384
1 Cycle Network (CYC) in USD
$0.02644
1 Cycle Network (CYC) in MYR
RM0.1115768
1 Cycle Network (CYC) in TRY
1.1088936
1 Cycle Network (CYC) in JPY
¥4.01888
1 Cycle Network (CYC) in ARS
ARS$39.4037964
1 Cycle Network (CYC) in RUB
2.1048884
1 Cycle Network (CYC) in INR
2.3216964
1 Cycle Network (CYC) in IDR
Rp440.6664904
1 Cycle Network (CYC) in PHP
1.55335
1 Cycle Network (CYC) in EGP
￡E.1.2588084
1 Cycle Network (CYC) in BRL
R$0.1422472
1 Cycle Network (CYC) in CAD
C$0.037016
1 Cycle Network (CYC) in BDT
3.230968
1 Cycle Network (CYC) in NGN
38.598434
1 Cycle Network (CYC) in COP
$102.4803824
1 Cycle Network (CYC) in ZAR
R.0.4563544
1 Cycle Network (CYC) in UAH
1.1049276
1 Cycle Network (CYC) in TZS
T.Sh.65.7710864
1 Cycle Network (CYC) in VES
Bs5.60528
1 Cycle Network (CYC) in CLP
$24.88004
1 Cycle Network (CYC) in PKR
Rs7.4288468
1 Cycle Network (CYC) in KZT
14.23794
1 Cycle Network (CYC) in THB
฿0.863266
1 Cycle Network (CYC) in TWD
NT$0.8154096
1 Cycle Network (CYC) in AED
د.إ0.0970348
1 Cycle Network (CYC) in CHF
Fr0.0208876
1 Cycle Network (CYC) in HKD
HK$0.2051744
1 Cycle Network (CYC) in AMD
֏10.1262556
1 Cycle Network (CYC) in MAD
.د.م0.2437768
1 Cycle Network (CYC) in MXN
$0.487818
1 Cycle Network (CYC) in SAR
ريال0.09915
1 Cycle Network (CYC) in ETB
Br3.9927044
1 Cycle Network (CYC) in KES
KSh3.4157836
1 Cycle Network (CYC) in JOD
د.أ0.01874596
1 Cycle Network (CYC) in PLN
0.096506
1 Cycle Network (CYC) in RON
лв0.1155428
1 Cycle Network (CYC) in SEK
kr0.248536
1 Cycle Network (CYC) in BGN
лв0.0444192
1 Cycle Network (CYC) in HUF
Ft8.869298
1 Cycle Network (CYC) in CZK
0.5528604
1 Cycle Network (CYC) in KWD
د.ك0.00809064
1 Cycle Network (CYC) in ILS
0.0867232
1 Cycle Network (CYC) in BOB
Bs0.182436
1 Cycle Network (CYC) in AZN
0.044948
1 Cycle Network (CYC) in TJS
SM0.2440412
1 Cycle Network (CYC) in GEL
0.0716524
1 Cycle Network (CYC) in AOA
Kz24.2568492
1 Cycle Network (CYC) in BHD
.د.ب0.00994144
1 Cycle Network (CYC) in BMD
$0.02644
1 Cycle Network (CYC) in DKK
kr0.1697448
1 Cycle Network (CYC) in HNL
L0.6911416
1 Cycle Network (CYC) in MUR
1.2038132
1 Cycle Network (CYC) in NAD
$0.4563544
1 Cycle Network (CYC) in NOK
kr0.2646644
1 Cycle Network (CYC) in NZD
$0.0457412
1 Cycle Network (CYC) in PAB
B/.0.02644
1 Cycle Network (CYC) in PGK
K0.1113124
1 Cycle Network (CYC) in QAR
ر.ق0.0962416
1 Cycle Network (CYC) in RSD
дин.2.6688536
1 Cycle Network (CYC) in UZS
soʻm322.4389728
1 Cycle Network (CYC) in ALL
L2.19452
1 Cycle Network (CYC) in ANG
ƒ0.0473276
1 Cycle Network (CYC) in AWG
ƒ0.0473276
1 Cycle Network (CYC) in BBD
$0.05288
1 Cycle Network (CYC) in BAM
KM0.0444192
1 Cycle Network (CYC) in BIF
Fr77.97156
1 Cycle Network (CYC) in BND
$0.0341076
1 Cycle Network (CYC) in BSD
$0.02644
1 Cycle Network (CYC) in JMD
$4.239654
1 Cycle Network (CYC) in KHR
106.61269
1 Cycle Network (CYC) in KMF
Fr11.21056
1 Cycle Network (CYC) in LAK
574.7825972
1 Cycle Network (CYC) in LKR
රු8.0290348
1 Cycle Network (CYC) in MDL
L0.4492156
1 Cycle Network (CYC) in MGA
Ar119.6378272
1 Cycle Network (CYC) in MOP
P0.21152
1 Cycle Network (CYC) in MVR
0.404532
1 Cycle Network (CYC) in MWK
MK45.9027484
1 Cycle Network (CYC) in MZN
MT1.689516
1 Cycle Network (CYC) in NPR
रु3.7119116
1 Cycle Network (CYC) in PYG
187.51248
1 Cycle Network (CYC) in RWF
Fr38.31156
1 Cycle Network (CYC) in SBD
$0.2173368
1 Cycle Network (CYC) in SCR
0.3696312
1 Cycle Network (CYC) in SRD
$1.0494036
1 Cycle Network (CYC) in SVC
$0.2310856
1 Cycle Network (CYC) in SZL
L0.4571476
1 Cycle Network (CYC) in TMT
m0.0928044
1 Cycle Network (CYC) in TND
د.ت0.07749564
1 Cycle Network (CYC) in TTD
$0.1792632
1 Cycle Network (CYC) in UGX
Sh92.11696
1 Cycle Network (CYC) in XAF
Fr14.91216
1 Cycle Network (CYC) in XCD
$0.071388
1 Cycle Network (CYC) in XOF
Fr14.91216
1 Cycle Network (CYC) in XPF
Fr2.69688
1 Cycle Network (CYC) in BWP
P0.3772988
1 Cycle Network (CYC) in BZD
$0.0531444
1 Cycle Network (CYC) in CVE
$2.5181456
1 Cycle Network (CYC) in DJF
Fr4.67988
1 Cycle Network (CYC) in DOP
$1.6836992
1 Cycle Network (CYC) in DZD
د.ج3.4416948
1 Cycle Network (CYC) in FJD
$0.0600188
1 Cycle Network (CYC) in GNF
Fr229.8958
1 Cycle Network (CYC) in GTQ
Q0.202266
1 Cycle Network (CYC) in GYD
$5.531248
1 Cycle Network (CYC) in ISK
kr3.25212

Risorsa Cycle Network

Per una comprensione più approfondita di Cycle Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Cycle Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Cycle Network

Quanto vale oggi Cycle Network (CYC)?
Il prezzo in tempo reale di CYC in USD è 0.02644 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CYC in USD?
Il prezzo attuale di CYC in USD è $ 0.02644. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Cycle Network?
La capitalizzazione di mercato per CYC è $ 4.06M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CYC?
La fornitura circolante di CYC è 153.70M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CYC?
CYC ha raggiunto un prezzo ATH di 0.1190066848445152 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CYC?
CYC ha visto un prezzo ATL di 0.025305918698313595 USD.
Qual è il volume di trading di CYC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CYC è $ 39.28K USD.
CYC salirà quest'anno?
CYC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CYC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:14 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore CYC in USD

Importo

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02644 USD

Fai trading di CYC

CYC/USDC
$0.02645
$0.02645$0.02645
-0.97%
CYC/USDT
$0.02642
$0.02642$0.02642
-0.37%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

