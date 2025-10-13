Economia del token di Cosplay Token (COT)

Scopri informazioni chiave su Cosplay Token (COT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-13 06:17:51 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Cosplay Token (COT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cosplay Token (COT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 848.27K
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 394.36M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 2.15M
Massimo storico:
$ 0.003254
Minimo storico:
$ 0.001063216445440777
Prezzo attuale:
$ 0.002151
Informazioni su Cosplay Token COT

Un progetto nato in Giappone con l'obiettivo di connettere la community globale dei cosplayer tramite il token $COT. Si è evoluto dalla piattaforma “WorldCosplay” (oltre 1,2 milioni di utenti) e collega gli eventi reali con il coinvolgimento digitale per creare una nuova sfera economica per la cultura cosplay.

Sito web ufficiale:
https://cot.curecos.com/
Whitepaper:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Economia del token di Cosplay Token (COT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Cosplay Token (COT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token COT che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token COT possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di COT, esplora il prezzo in tempo reale del token COT!

