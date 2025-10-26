Il prezzo in tempo reale di Cosplay Token oggi è 0.001923 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi COT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di COT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Cosplay Token oggi è 0.001923 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi COT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di COT su MEXC ora.

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:29:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Cosplay Token (COT) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Cosplay Token (COT) è $ 0.001923. Nelle ultime 24 ore, COT ha oscillato tra un minimo di $ 0.001906 e un massimo di $ 0.001943, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di COT è $ 0.20071997640034067, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.001063216445440777.

In termini di performance a breve termine, COT è variato del +0.15% nell'ultima ora, del -0.15% nelle 24 ore e del -8.95% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Cosplay Token (COT)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Cosplay Token è $ 758.35K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 6.75K. La fornitura circolante di COT è 394.36M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.92M.

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Cosplay Token per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

Oggi$ -0.00000289-0.15%
30 giorni$ -0.000367-16.03%
60 giorni$ -0.000254-11.67%
90 giorni$ +0.000523+37.35%
Variazione del prezzo di Cosplay Token di oggi

Oggi, COT ha registrato una variazione di $ -0.00000289 (-0.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Cosplay Token in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.000367 (-16.03%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Cosplay Token in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, COT ha registrato una variazione di $ -0.000254 (-11.67%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Cosplay Token in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.000523 (+37.35%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Che cos'è Cosplay Token (COT)

Un progetto nato in Giappone con l'obiettivo di connettere la community globale dei cosplayer tramite il token $COT. Si è evoluto dalla piattaforma "WorldCosplay" (oltre 1,2 milioni di utenti) e collega gli eventi reali con il coinvolgimento digitale per creare una nuova sfera economica per la cultura cosplay.

Cosplay Token è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma.

Previsione del prezzo di Cosplay Token (USD)

Per una comprensione più approfondita di Cosplay Token, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Quanto vale oggi Cosplay Token (COT)?
Il prezzo in tempo reale di COT in USD è 0.001923 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da COT in USD?
Il prezzo attuale di COT in USD è $ 0.001923. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Cosplay Token?
La capitalizzazione di mercato per COT è $ 758.35K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di COT?
La fornitura circolante di COT è 394.36M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di COT?
COT ha raggiunto un prezzo ATH di 0.20071997640034067 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di COT?
COT ha visto un prezzo ATL di 0.001063216445440777 USD.
Qual è il volume di trading di COT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per COT è $ 6.75K USD.
COT salirà quest'anno?
COT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di COT per un'analisi più approfondita.
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire.

