Yei Finance (Clovis) è un livello di astrazione della liquidità che riunifica il capitale frammentato con DEX cross-chain, mercato monetario e bridge chiavi in mano, con liquidità globale on-demand per qualsiasi rete e asset. La nuova architettura offre rendimenti più elevati (prestito + commissioni di swap + bridge) per i fornitori di liquidità e liquidità di bridging quasi istantanea per gli utenti cross-network.