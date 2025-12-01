Camp Network è il livello di proprietà intellettuale autonoma, la prima blockchain Layer 1 appositamente progettata per supportare in modo nativo la provenienza, la licenza programmabile e la monetizzazione degli agenti a livello di protocollo. Mentre l'intelligenza artificiale generativa trasforma la creatività, Camp fornisce l'infrastruttura per registrare, concedere in licenza e monetizzare la proprietà intellettuale on-chain attraverso il PvP e il consumo nativo basato sull'intelligenza artificiale. Camp rende i contenuti programmabili, applicabili e monetizzabili di default, colmando il divario infrastrutturale all'intersezione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale.