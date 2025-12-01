Maggiori informazioni su CAMP
Economia del token di Camp Network (CAMP)
Economia del token e analisi del prezzo di Camp Network (CAMP)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Camp Network (CAMP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Camp Network CAMP
Camp Network è il livello di proprietà intellettuale autonoma, la prima blockchain Layer 1 appositamente progettata per supportare in modo nativo la provenienza, la licenza programmabile e la monetizzazione degli agenti a livello di protocollo. Mentre l'intelligenza artificiale generativa trasforma la creatività, Camp fornisce l'infrastruttura per registrare, concedere in licenza e monetizzare la proprietà intellettuale on-chain attraverso il PvP e il consumo nativo basato sull'intelligenza artificiale. Camp rende i contenuti programmabili, applicabili e monetizzabili di default, colmando il divario infrastrutturale all'intersezione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale.
Economia del token di Camp Network (CAMP): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Camp Network (CAMP) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CAMP che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CAMP possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CAMP, esplora il prezzo in tempo reale del token CAMP!
Cronologia dei prezzi di Camp Network (CAMP)
L'analisi della cronologia dei prezzi di CAMP aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di CAMP
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi CAMP? La nostra pagina di previsione dei prezzi di CAMP combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
