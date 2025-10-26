Il prezzo in tempo reale di Camp Network oggi è 0.01517 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CAMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CAMP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Camp Network oggi è 0.01517 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CAMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CAMP su MEXC ora.

Logo Camp Network

Valore Camp Network (CAMP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CAMP:

-0.45%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Camp Network (CAMP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:27:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Camp Network (CAMP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+0.26%

-0.44%

-3.44%

-3.44%

Il prezzo in tempo reale di Camp Network (CAMP) è $ 0.01517. Nelle ultime 24 ore, CAMP ha oscillato tra un minimo di $ 0.01505 e un massimo di $ 0.01599, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CAMP è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, CAMP è variato del +0.26% nell'ultima ora, del -0.44% nelle 24 ore e del -3.44% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Camp Network (CAMP)

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Camp Network è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 266.15K. La fornitura circolante di CAMP è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 151.70M.

Cronologia dei prezzi di Camp Network (CAMP) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Camp Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000686-0.44%
30 giorni$ -0.02069-57.70%
60 giorni$ +0.00517+51.70%
90 giorni$ +0.00517+51.70%
Variazione del prezzo di Camp Network di oggi

Oggi, CAMP ha registrato una variazione di $ -0.0000686 (-0.44%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Camp Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.02069 (-57.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Camp Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CAMP ha registrato una variazione di $ +0.00517 (+51.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Camp Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00517 (+51.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Camp Network (CAMP)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Camp Network.

Che cos'è Camp Network (CAMP)

Camp Network è il livello di proprietà intellettuale autonoma, la prima blockchain Layer 1 appositamente progettata per supportare in modo nativo la provenienza, la licenza programmabile e la monetizzazione degli agenti a livello di protocollo. Mentre l'intelligenza artificiale generativa trasforma la creatività, Camp fornisce l'infrastruttura per registrare, concedere in licenza e monetizzare la proprietà intellettuale on-chain attraverso il PvP e il consumo nativo basato sull'intelligenza artificiale. Camp rende i contenuti programmabili, applicabili e monetizzabili di default, colmando il divario infrastrutturale all'intersezione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale.

Camp Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Camp Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CAMP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Camp Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Camp Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Camp Network (USD)

Quanto varrà Camp Network (CAMP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Camp Network (CAMP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Camp Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Camp Network!

Economia del token di Camp Network (CAMP)

Comprendere l'economia del token di Camp Network (CAMP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CAMP!

Come acquistare Camp Network (CAMP)

Stai cercando come acquistare Camp Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Camp Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CAMP in valute locali

Risorsa Camp Network

Per una comprensione più approfondita di Camp Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Camp Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Camp Network

Quanto vale oggi Camp Network (CAMP)?
Il prezzo in tempo reale di CAMP in USD è 0.01517 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CAMP in USD?
Il prezzo attuale di CAMP in USD è $ 0.01517. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Camp Network?
La capitalizzazione di mercato per CAMP è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CAMP?
La fornitura circolante di CAMP è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CAMP?
CAMP ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CAMP?
CAMP ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di CAMP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CAMP è $ 266.15K USD.
CAMP salirà quest'anno?
CAMP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CAMP per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Camp Network (CAMP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

