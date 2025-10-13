Maggiori informazioni su BTSLR
Informazioni sul prezzo di BTSLR
Whitepaper di BTSLR
Sito web ufficiale di BTSLR
Economia del token di BTSLR
Previsioni del prezzo di BTSLR
Cronologia di BTSLR
Guida all'acquisto di BTSLR
Convertitore di BTSLR in valuta fiat
Spot BTSLR
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Bitsolara (BTSLR)
Economia del token e analisi del prezzo di Bitsolara (BTSLR)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bitsolara (BTSLR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Bitsolara BTSLR
Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.
Economia del token di Bitsolara (BTSLR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Bitsolara (BTSLR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BTSLR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BTSLR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BTSLR, esplora il prezzo in tempo reale del token BTSLR!
Come acquistare BTSLR
Vuoi aggiungere Bitsolara (BTSLR) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BTSLR, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Bitsolara (BTSLR)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BTSLR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BTSLR
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BTSLR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BTSLR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Bitsolara (BTSLR)
Importo
1 BTSLR = 0.0000417 USD