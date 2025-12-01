BOOST, il futuro dell'engagement di brand e creator, si basa sulle fondamenta gettate da Alphabot e ora si espande a livello globale. Con il lancio di Pulse, la nostra piattaforma InfoFi + Action Layer che trasforma l'attenzione in una crescita reale degli utenti, stiamo collegando un engagement autentico con un'adozione misurabile. Boost unisce i più grandi brand del mondo, i creator virali e le loro community in modi trasformativi. Alphabot ha già dimostrato la sua scalabilità nel Web3 con oltre 7 milioni di utenti registrati e 1,56 miliardi di dollari in premi distribuiti. Ora l'ecosistema Boost, interamente basato su BOOST, si spinge oltre, dando potere a miliardi di utenti, brand e creator e stabilendo un nuovo standard per l'engagement social e on-chain.