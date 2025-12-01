Maggiori informazioni su BOOST
Informazioni sul prezzo di BOOST
Che cos'è BOOST
Sito web ufficiale di BOOST
Economia del token di BOOST
Previsioni del prezzo di BOOST
Cronologia di BOOST
Guida all'acquisto di BOOST
Convertitore di BOOST in valuta fiat
Spot BOOST
Futures USDT-M BOOST
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Boost (BOOST)
Economia del token e analisi del prezzo di Boost (BOOST)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Boost (BOOST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Boost BOOST
BOOST, il futuro dell'engagement di brand e creator, si basa sulle fondamenta gettate da Alphabot e ora si espande a livello globale. Con il lancio di Pulse, la nostra piattaforma InfoFi + Action Layer che trasforma l'attenzione in una crescita reale degli utenti, stiamo collegando un engagement autentico con un'adozione misurabile. Boost unisce i più grandi brand del mondo, i creator virali e le loro community in modi trasformativi. Alphabot ha già dimostrato la sua scalabilità nel Web3 con oltre 7 milioni di utenti registrati e 1,56 miliardi di dollari in premi distribuiti. Ora l'ecosistema Boost, interamente basato su BOOST, si spinge oltre, dando potere a miliardi di utenti, brand e creator e stabilendo un nuovo standard per l'engagement social e on-chain.
Economia del token di Boost (BOOST): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Boost (BOOST) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BOOST che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BOOST possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BOOST, esplora il prezzo in tempo reale del token BOOST!
Come acquistare BOOST
Vuoi aggiungere Boost (BOOST) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BOOST, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Boost (BOOST)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BOOST aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BOOST
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BOOST? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BOOST combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Boost (BOOST)
Importo
1 BOOST = 0.005368 USD
Fai trading di Boost (BOOST)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione