Economia del token di Boost (BOOST)

Scopri informazioni chiave su Boost (BOOST), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:49:12 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Boost (BOOST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Boost (BOOST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 852.76K
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 158.86M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 5.37M
Massimo storico:
$ 0.22054
Minimo storico:
$ 0.005834853050795023
Prezzo attuale:
$ 0.005368
Informazioni su Boost BOOST

BOOST, il futuro dell'engagement di brand e creator, si basa sulle fondamenta gettate da Alphabot e ora si espande a livello globale. Con il lancio di Pulse, la nostra piattaforma InfoFi + Action Layer che trasforma l'attenzione in una crescita reale degli utenti, stiamo collegando un engagement autentico con un'adozione misurabile. Boost unisce i più grandi brand del mondo, i creator virali e le loro community in modi trasformativi. Alphabot ha già dimostrato la sua scalabilità nel Web3 con oltre 7 milioni di utenti registrati e 1,56 miliardi di dollari in premi distribuiti. Ora l'ecosistema Boost, interamente basato su BOOST, si spinge oltre, dando potere a miliardi di utenti, brand e creator e stabilendo un nuovo standard per l'engagement social e on-chain.

Sito web ufficiale:
https://boost.gg/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Economia del token di Boost (BOOST): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Boost (BOOST) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token BOOST che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token BOOST possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di BOOST, esplora il prezzo in tempo reale del token BOOST!

