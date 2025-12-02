Maggiori informazioni su BLUAI
Economia del token di BluWhale AI (BLUAI)
Economia del token e analisi del prezzo di BluWhale AI (BLUAI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BluWhale AI (BLUAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su BluWhale AI BLUAI
BluWhale è l'Intelligence Layer di Web3 che alimenta applicazioni smart, agent e modelli di intelligenza artificiale attraverso l'orchestrazione delle risorse sfruttando un protocollo di contesto del modello per la scalabilità on-chain. Negli ultimi anni, Bluwhale ha ampliato la sua rete di intelligenza artificiale (marketplace bilaterale) fino a 4780 account aziendali e oltre 3.500.000 portafogli unici, oltre ad aver elaborato oltre 800 milioni di portafogli in una struttura a grafo universale su 37 catene. Sebbene Graph, OriginTrail e MindNetwork abbiano progettato infrastrutture simili, la loro scalabilità per l'intelligenza artificiale è fortemente limitata dal numero e dalla velocità dei nodi che i sottografi possono coniare e gestire.
Economia del token di BluWhale AI (BLUAI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di BluWhale AI (BLUAI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BLUAI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BLUAI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BLUAI, esplora il prezzo in tempo reale del token BLUAI!
Come acquistare BLUAI
Vuoi aggiungere BluWhale AI (BLUAI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BLUAI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di BluWhale AI (BLUAI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BLUAI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BLUAI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BLUAI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BLUAI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
