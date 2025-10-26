Il prezzo in tempo reale di BluWhale AI oggi è 0.03149 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLUAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLUAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BluWhale AI oggi è 0.03149 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLUAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLUAI su MEXC ora.

Logo BluWhale AI

Valore BluWhale AI (BLUAI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BLUAI:

$0.03149
$0.03149$0.03149
+27.69%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BluWhale AI (BLUAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:42:26 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176
Min sulle 24h
$ 0.03284
$ 0.03284$ 0.03284
Max sulle 24h

$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176

$ 0.03284
$ 0.03284$ 0.03284

--
----

--
----

+6.27%

+27.69%

+529.80%

+529.80%

Il prezzo in tempo reale di BluWhale AI (BLUAI) è $ 0.03149. Nelle ultime 24 ore, BLUAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.02176 e un massimo di $ 0.03284, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLUAI è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, BLUAI è variato del +6.27% nell'ultima ora, del +27.69% nelle 24 ore e del +529.80% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

$ 314.90M
$ 314.90M$ 314.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

L'attuale capitalizzazione di mercato di BluWhale AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.33M. La fornitura circolante di BLUAI è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 314.90M.

Cronologia dei prezzi di BluWhale AI (BLUAI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di BluWhale AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0068287+27.69%
30 giorni$ +0.02649+529.80%
60 giorni$ +0.02649+529.80%
90 giorni$ +0.02649+529.80%
Variazione del prezzo di BluWhale AI di oggi

Oggi, BLUAI ha registrato una variazione di $ +0.0068287 (+27.69%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di BluWhale AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.02649 (+529.80%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di BluWhale AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BLUAI ha registrato una variazione di $ +0.02649 (+529.80%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di BluWhale AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02649 (+529.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di BluWhale AI (BLUAI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di BluWhale AI.

Che cos'è BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale è l'Intelligence Layer di Web3 che alimenta applicazioni smart, agent e modelli di intelligenza artificiale attraverso l'orchestrazione delle risorse sfruttando un protocollo di contesto del modello per la scalabilità on-chain. Negli ultimi anni, Bluwhale ha ampliato la sua rete di intelligenza artificiale (marketplace bilaterale) fino a 4780 account aziendali e oltre 3.500.000 portafogli unici, oltre ad aver elaborato oltre 800 milioni di portafogli in una struttura a grafo universale su 37 catene. Sebbene Graph, OriginTrail e MindNetwork abbiano progettato infrastrutture simili, la loro scalabilità per l'intelligenza artificiale è fortemente limitata dal numero e dalla velocità dei nodi che i sottografi possono coniare e gestire.

BluWhale AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di BluWhale AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BLUAI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su BluWhale AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di BluWhale AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di BluWhale AI (USD)

Quanto varrà BluWhale AI (BLUAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BluWhale AI (BLUAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BluWhale AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di BluWhale AI!

Economia del token di BluWhale AI (BLUAI)

Comprendere l'economia del token di BluWhale AI (BLUAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLUAI!

Come acquistare BluWhale AI (BLUAI)

Stai cercando come acquistare BluWhale AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente BluWhale AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa BluWhale AI

Per una comprensione più approfondita di BluWhale AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale BluWhale AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo BluWhale AI

Quanto vale oggi BluWhale AI (BLUAI)?
Il prezzo in tempo reale di BLUAI in USD è 0.03149 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLUAI in USD?
Il prezzo attuale di BLUAI in USD è $ 0.03149. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BluWhale AI?
La capitalizzazione di mercato per BLUAI è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLUAI?
La fornitura circolante di BLUAI è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLUAI?
BLUAI ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLUAI?
BLUAI ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di BLUAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLUAI è $ 3.33M USD.
BLUAI salirà quest'anno?
BLUAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLUAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:42:26 (UTC+8)

Disclaimer

