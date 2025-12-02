Maggiori informazioni su AVNT
Economia del token di Avantis (AVNT)
Economia del token e analisi del prezzo di Avantis (AVNT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Avantis (AVNT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Avantis AVNT
Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.
Economia del token di Avantis (AVNT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Avantis (AVNT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AVNT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AVNT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AVNT, esplora il prezzo in tempo reale del token AVNT!
