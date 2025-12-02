Economia del token di Avantis (AVNT)

Economia del token di Avantis (AVNT)

Scopri informazioni chiave su Avantis (AVNT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:34:39 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Avantis (AVNT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Avantis (AVNT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 84.64M
$ 84.64M
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 258.21M
$ 258.21M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 327.80M
$ 327.80M
Massimo storico:
$ 2.75
$ 2.75
Minimo storico:
$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758
Prezzo attuale:
$ 0.3278
$ 0.3278

Informazioni su Avantis AVNT

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Sito web ufficiale:
https://www.avantisfi.com/
Whitepaper:
https://docs.avantisfi.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Economia del token di Avantis (AVNT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Avantis (AVNT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token AVNT che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token AVNT possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di AVNT, esplora il prezzo in tempo reale del token AVNT!

Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

