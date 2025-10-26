Il prezzo in tempo reale di Avantis oggi è 0.752 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVNT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVNT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Avantis oggi è 0.752 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVNT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVNT su MEXC ora.

$0.752
-0.71%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Avantis (AVNT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:19 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Avantis (AVNT) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Avantis (AVNT) è $ 0.752. Nelle ultime 24 ore, AVNT ha oscillato tra un minimo di $ 0.7187 e un massimo di $ 0.8354, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AVNT è $ 2.662191408541985, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.17956381875221758.

In termini di performance a breve termine, AVNT è variato del +0.75% nell'ultima ora, del -0.71% nelle 24 ore e del +51.73% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Avantis (AVNT)

No.183

$ 194.17M
$ 194.17M$ 194.17M

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

$ 752.00M
$ 752.00M$ 752.00M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Avantis è $ 194.17M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 6.21M. La fornitura circolante di AVNT è 258.21M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 752.00M.

Cronologia dei prezzi di Avantis (AVNT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Avantis per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.005377-0.71%
30 giorni$ -0.8911-54.24%
60 giorni$ +0.702+1,404.00%
90 giorni$ +0.702+1,404.00%
Variazione del prezzo di Avantis di oggi

Oggi, AVNT ha registrato una variazione di $ -0.005377 (-0.71%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Avantis in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.8911 (-54.24%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Avantis in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AVNT ha registrato una variazione di $ +0.702 (+1,404.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Avantis in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.702 (+1,404.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Avantis (AVNT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Avantis.

Che cos'è Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Avantis in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AVNT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Avantis sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Avantis fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Avantis (USD)

Quanto varrà Avantis (AVNT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Avantis (AVNT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Avantis.

Controlla subito la previsione del prezzo di Avantis!

Economia del token di Avantis (AVNT)

Comprendere l'economia del token di Avantis (AVNT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AVNT!

Come acquistare Avantis (AVNT)

Stai cercando come acquistare Avantis? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Avantis su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AVNT in valute locali

1 Avantis (AVNT) in VND
19,788.88
1 Avantis (AVNT) in AUD
A$1.15056
1 Avantis (AVNT) in GBP
0.564
1 Avantis (AVNT) in EUR
0.64672
1 Avantis (AVNT) in USD
$0.752
1 Avantis (AVNT) in MYR
RM3.17344
1 Avantis (AVNT) in TRY
31.53888
1 Avantis (AVNT) in JPY
¥114.304
1 Avantis (AVNT) in ARS
ARS$1,120.71312
1 Avantis (AVNT) in RUB
59.86672
1 Avantis (AVNT) in INR
66.03312
1 Avantis (AVNT) in IDR
Rp12,533.32832
1 Avantis (AVNT) in PHP
44.18
1 Avantis (AVNT) in EGP
￡E.35.80272
1 Avantis (AVNT) in BRL
R$4.04576
1 Avantis (AVNT) in CAD
C$1.0528
1 Avantis (AVNT) in BDT
91.8944
1 Avantis (AVNT) in NGN
1,097.8072
1 Avantis (AVNT) in COP
$2,914.72192
1 Avantis (AVNT) in ZAR
R.12.97952
1 Avantis (AVNT) in UAH
31.42608
1 Avantis (AVNT) in TZS
T.Sh.1,870.64512
1 Avantis (AVNT) in VES
Bs159.424
1 Avantis (AVNT) in CLP
$707.632
1 Avantis (AVNT) in PKR
Rs211.28944
1 Avantis (AVNT) in KZT
404.952
1 Avantis (AVNT) in THB
฿24.5528
1 Avantis (AVNT) in TWD
NT$23.19168
1 Avantis (AVNT) in AED
د.إ2.75984
1 Avantis (AVNT) in CHF
Fr0.59408
1 Avantis (AVNT) in HKD
HK$5.83552
1 Avantis (AVNT) in AMD
֏288.00848
1 Avantis (AVNT) in MAD
.د.م6.93344
1 Avantis (AVNT) in MXN
$13.8744
1 Avantis (AVNT) in SAR
ريال2.82
1 Avantis (AVNT) in ETB
Br113.55952
1 Avantis (AVNT) in KES
KSh97.15088
1 Avantis (AVNT) in JOD
د.أ0.533168
1 Avantis (AVNT) in PLN
2.7448
1 Avantis (AVNT) in RON
лв3.28624
1 Avantis (AVNT) in SEK
kr7.0688
1 Avantis (AVNT) in BGN
лв1.26336
1 Avantis (AVNT) in HUF
Ft252.2584
1 Avantis (AVNT) in CZK
15.72432
1 Avantis (AVNT) in KWD
د.ك0.230112
1 Avantis (AVNT) in ILS
2.46656
1 Avantis (AVNT) in BOB
Bs5.1888
1 Avantis (AVNT) in AZN
1.2784
1 Avantis (AVNT) in TJS
SM6.94096
1 Avantis (AVNT) in GEL
2.03792
1 Avantis (AVNT) in AOA
Kz689.90736
1 Avantis (AVNT) in BHD
.د.ب0.282752
1 Avantis (AVNT) in BMD
$0.752
1 Avantis (AVNT) in DKK
kr4.82784
1 Avantis (AVNT) in HNL
L19.65728
1 Avantis (AVNT) in MUR
34.23856
1 Avantis (AVNT) in NAD
$12.97952
1 Avantis (AVNT) in NOK
kr7.52752
1 Avantis (AVNT) in NZD
$1.30096
1 Avantis (AVNT) in PAB
B/.0.752
1 Avantis (AVNT) in PGK
K3.16592
1 Avantis (AVNT) in QAR
ر.ق2.73728
1 Avantis (AVNT) in RSD
дин.75.90688
1 Avantis (AVNT) in UZS
soʻm9,170.73024
1 Avantis (AVNT) in ALL
L62.416
1 Avantis (AVNT) in ANG
ƒ1.34608
1 Avantis (AVNT) in AWG
ƒ1.34608
1 Avantis (AVNT) in BBD
$1.504
1 Avantis (AVNT) in BAM
KM1.26336
1 Avantis (AVNT) in BIF
Fr2,217.648
1 Avantis (AVNT) in BND
$0.97008
1 Avantis (AVNT) in BSD
$0.752
1 Avantis (AVNT) in JMD
$120.5832
1 Avantis (AVNT) in KHR
3,032.252
1 Avantis (AVNT) in KMF
Fr318.848
1 Avantis (AVNT) in LAK
16,347.82576
1 Avantis (AVNT) in LKR
රු228.35984
1 Avantis (AVNT) in MDL
L12.77648
1 Avantis (AVNT) in MGA
Ar3,402.70976
1 Avantis (AVNT) in MOP
P6.016
1 Avantis (AVNT) in MVR
11.5056
1 Avantis (AVNT) in MWK
MK1,305.55472
1 Avantis (AVNT) in MZN
MT48.0528
1 Avantis (AVNT) in NPR
रु105.57328
1 Avantis (AVNT) in PYG
5,333.184
1 Avantis (AVNT) in RWF
Fr1,089.648
1 Avantis (AVNT) in SBD
$6.18144
1 Avantis (AVNT) in SCR
10.51296
1 Avantis (AVNT) in SRD
$29.84688
1 Avantis (AVNT) in SVC
$6.57248
1 Avantis (AVNT) in SZL
L13.00208
1 Avantis (AVNT) in TMT
m2.63952
1 Avantis (AVNT) in TND
د.ت2.204112
1 Avantis (AVNT) in TTD
$5.09856
1 Avantis (AVNT) in UGX
Sh2,619.968
1 Avantis (AVNT) in XAF
Fr424.128
1 Avantis (AVNT) in XCD
$2.0304
1 Avantis (AVNT) in XOF
Fr424.128
1 Avantis (AVNT) in XPF
Fr76.704
1 Avantis (AVNT) in BWP
P10.73104
1 Avantis (AVNT) in BZD
$1.51152
1 Avantis (AVNT) in CVE
$71.62048
1 Avantis (AVNT) in DJF
Fr133.104
1 Avantis (AVNT) in DOP
$47.88736
1 Avantis (AVNT) in DZD
د.ج97.88784
1 Avantis (AVNT) in FJD
$1.70704
1 Avantis (AVNT) in GNF
Fr6,538.64
1 Avantis (AVNT) in GTQ
Q5.7528
1 Avantis (AVNT) in GYD
$157.3184
1 Avantis (AVNT) in ISK
kr92.496

Risorsa Avantis

Per una comprensione più approfondita di Avantis, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Avantis
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Avantis

Quanto vale oggi Avantis (AVNT)?
Il prezzo in tempo reale di AVNT in USD è 0.752 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AVNT in USD?
Il prezzo attuale di AVNT in USD è $ 0.752. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Avantis?
La capitalizzazione di mercato per AVNT è $ 194.17M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AVNT?
La fornitura circolante di AVNT è 258.21M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AVNT?
AVNT ha raggiunto un prezzo ATH di 2.662191408541985 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AVNT?
AVNT ha visto un prezzo ATL di 0.17956381875221758 USD.
Qual è il volume di trading di AVNT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AVNT è $ 6.21M USD.
AVNT salirà quest'anno?
AVNT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AVNT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:19 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

