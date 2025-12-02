AVIAH è un token di utilità sulla blockchain di Solana che alimenta l'ecosistema AVIAH.ai, consentendo agli sviluppatori di creare, implementare e monetizzare esseri umani virtuali basati sull'intelligenza artificiale. Il token facilita la proprietà di asset virtuali, l'utilizzo di API, i premi NFT e la governance decentralizzata, garantendo un ecosistema umano digitale basato sull'intelligenza artificiale sostenibile e scalabile.