Economia del token di AVIAH Protocol (AVIAH)
Economia del token e analisi del prezzo di AVIAH Protocol (AVIAH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AVIAH Protocol (AVIAH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su AVIAH Protocol AVIAH
AVIAH è un token di utilità sulla blockchain di Solana che alimenta l'ecosistema AVIAH.ai, consentendo agli sviluppatori di creare, implementare e monetizzare esseri umani virtuali basati sull'intelligenza artificiale. Il token facilita la proprietà di asset virtuali, l'utilizzo di API, i premi NFT e la governance decentralizzata, garantendo un ecosistema umano digitale basato sull'intelligenza artificiale sostenibile e scalabile.
Economia del token di AVIAH Protocol (AVIAH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di AVIAH Protocol (AVIAH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AVIAH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AVIAH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AVIAH, esplora il prezzo in tempo reale del token AVIAH!
Come acquistare AVIAH
Vuoi aggiungere AVIAH Protocol (AVIAH) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AVIAH, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di AVIAH Protocol (AVIAH)
L'analisi della cronologia dei prezzi di AVIAH aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di AVIAH
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AVIAH? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AVIAH combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
1 AVIAH = 6.093 USD
