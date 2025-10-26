Il prezzo in tempo reale di AVIAH Protocol oggi è 6.09 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVIAH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVIAH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AVIAH Protocol oggi è 6.09 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVIAH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVIAH su MEXC ora.

Logo AVIAH Protocol

Valore AVIAH Protocol (AVIAH)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AVIAH:

$6.09
$6.09$6.09
-0.83%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AVIAH Protocol (AVIAH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 6.09
$ 6.09$ 6.09
Min sulle 24h
$ 6.209
$ 6.209$ 6.209
Max sulle 24h

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 6.209
$ 6.209$ 6.209

--
----

--
----

-0.38%

-0.83%

+2.78%

+2.78%

Il prezzo in tempo reale di AVIAH Protocol (AVIAH) è $ 6.09. Nelle ultime 24 ore, AVIAH ha oscillato tra un minimo di $ 6.09 e un massimo di $ 6.209, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AVIAH è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, AVIAH è variato del -0.38% nell'ultima ora, del -0.83% nelle 24 ore e del +2.78% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 62.11K
$ 62.11K$ 62.11K

$ 30.45B
$ 30.45B$ 30.45B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di AVIAH Protocol è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 62.11K. La fornitura circolante di AVIAH è --, con una fornitura totale di 5000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 30.45B.

Cronologia dei prezzi di AVIAH Protocol (AVIAH) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AVIAH Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.05097-0.83%
30 giorni$ +3.59+143.60%
60 giorni$ +3.59+143.60%
90 giorni$ +3.59+143.60%
Variazione del prezzo di AVIAH Protocol di oggi

Oggi, AVIAH ha registrato una variazione di $ -0.05097 (-0.83%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AVIAH Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +3.59 (+143.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AVIAH Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AVIAH ha registrato una variazione di $ +3.59 (+143.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AVIAH Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +3.59 (+143.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AVIAH Protocol (AVIAH)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AVIAH Protocol.

Che cos'è AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH è un token di utilità sulla blockchain di Solana che alimenta l'ecosistema AVIAH.ai, consentendo agli sviluppatori di creare, implementare e monetizzare esseri umani virtuali basati sull'intelligenza artificiale. Il token facilita la proprietà di asset virtuali, l'utilizzo di API, i premi NFT e la governance decentralizzata, garantendo un ecosistema umano digitale basato sull'intelligenza artificiale sostenibile e scalabile.

AVIAH Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AVIAH Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AVIAH per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AVIAH Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AVIAH Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AVIAH Protocol (USD)

Quanto varrà AVIAH Protocol (AVIAH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AVIAH Protocol (AVIAH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AVIAH Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di AVIAH Protocol!

Economia del token di AVIAH Protocol (AVIAH)

Comprendere l'economia del token di AVIAH Protocol (AVIAH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AVIAH!

Come acquistare AVIAH Protocol (AVIAH)

Stai cercando come acquistare AVIAH Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AVIAH Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AVIAH in valute locali

Risorsa AVIAH Protocol

Per una comprensione più approfondita di AVIAH Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale AVIAH Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AVIAH Protocol

Quanto vale oggi AVIAH Protocol (AVIAH)?
Il prezzo in tempo reale di AVIAH in USD è 6.09 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AVIAH in USD?
Il prezzo attuale di AVIAH in USD è $ 6.09. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AVIAH Protocol?
La capitalizzazione di mercato per AVIAH è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AVIAH?
La fornitura circolante di AVIAH è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AVIAH?
AVIAH ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AVIAH?
AVIAH ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di AVIAH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AVIAH è $ 62.11K USD.
AVIAH salirà quest'anno?
AVIAH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AVIAH per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:12 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AVIAH in USD

Importo

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.09 USD

Fai trading di AVIAH

AVIAH/USDT
$6.09
$6.09$6.09
-0.83%

