Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Autonomi (AUTONOMI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Economia del token di Autonomi (AUTONOMI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Autonomi (AUTONOMI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AUTONOMI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AUTONOMI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AUTONOMI, esplora il prezzo in tempo reale del token AUTONOMI!
Come acquistare AUTONOMI
Vuoi aggiungere Autonomi (AUTONOMI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AUTONOMI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Autonomi (AUTONOMI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di AUTONOMI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di AUTONOMI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AUTONOMI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AUTONOMI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
