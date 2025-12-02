La blockchain Althea L1 è l'unica blockchain Layer 1 appositamente progettata per la decentralizzazione e la tokenizzazione delle risorse di telecomunicazioni, servizi pubblici e infrastrutture. Althea L1 offre un'infrastruttura blockchain sicura, scalabile e a basso costo, pensata per supportare progetti infrastrutturali fisici critici a livello globale.