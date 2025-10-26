Il prezzo in tempo reale di AITV oggi è 0.0863 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AITV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AITV su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AITV oggi è 0.0863 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AITV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AITV su MEXC ora.

Logo AITV

Valore AITV (AITV)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AITV:

$0.0863
$0.0863$0.0863
+0.58%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AITV (AITV)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:28:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AITV (AITV) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
Min sulle 24h
$ 0.0944
$ 0.0944$ 0.0944
Max sulle 24h

$ 0.08
$ 0.08$ 0.08

$ 0.0944
$ 0.0944$ 0.0944

--
----

--
----

-1.49%

+0.58%

-4.86%

-4.86%

Il prezzo in tempo reale di AITV (AITV) è $ 0.0863. Nelle ultime 24 ore, AITV ha oscillato tra un minimo di $ 0.08 e un massimo di $ 0.0944, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AITV è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, AITV è variato del -1.49% nell'ultima ora, del +0.58% nelle 24 ore e del -4.86% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AITV (AITV)

--
----

$ 3.63K
$ 3.63K$ 3.63K

$ 86.30M
$ 86.30M$ 86.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di AITV è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.63K. La fornitura circolante di AITV è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 86.30M.

Cronologia dei prezzi di AITV (AITV) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AITV per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000498+0.58%
30 giorni$ +0.0263+43.83%
60 giorni$ +0.0263+43.83%
90 giorni$ +0.0263+43.83%
Variazione del prezzo di AITV di oggi

Oggi, AITV ha registrato una variazione di $ +0.000498 (+0.58%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AITV in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0263 (+43.83%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AITV in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AITV ha registrato una variazione di $ +0.0263 (+43.83%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AITV in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0263 (+43.83%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AITV (AITV)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AITV.

Che cos'è AITV (AITV)

AITV è la prima rete mediatica autonoma al mondo dove gli Ai agent fanno da creatori di live streaming, collaboratori e motori economici. La piattaforma permette agli utenti e alle comunità di lanciare, interagire e guadagnare dagli agenti AI grazie a incentivi on-chain, visualizzazioni interattive e lanci di token equi.

AITV è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AITV in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AITV per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AITV sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AITV fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AITV (USD)

Quanto varrà AITV (AITV) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AITV (AITV) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AITV.

Controlla subito la previsione del prezzo di AITV!

Economia del token di AITV (AITV)

Comprendere l'economia del token di AITV (AITV) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AITV!

Come acquistare AITV (AITV)

Stai cercando come acquistare AITV? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AITV su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AITV in valute locali

1 AITV (AITV) in VND
2,270.9845
1 AITV (AITV) in AUD
A$0.132039
1 AITV (AITV) in GBP
0.064725
1 AITV (AITV) in EUR
0.074218
1 AITV (AITV) in USD
$0.0863
1 AITV (AITV) in MYR
RM0.364186
1 AITV (AITV) in TRY
3.619422
1 AITV (AITV) in JPY
¥13.1176
1 AITV (AITV) in ARS
ARS$128.613753
1 AITV (AITV) in RUB
6.870343
1 AITV (AITV) in INR
7.578003
1 AITV (AITV) in IDR
Rp1,438.332758
1 AITV (AITV) in PHP
5.070125
1 AITV (AITV) in EGP
￡E.4.108743
1 AITV (AITV) in BRL
R$0.464294
1 AITV (AITV) in CAD
C$0.12082
1 AITV (AITV) in BDT
10.54586
1 AITV (AITV) in NGN
125.985055
1 AITV (AITV) in COP
$334.495348
1 AITV (AITV) in ZAR
R.1.489538
1 AITV (AITV) in UAH
3.606477
1 AITV (AITV) in TZS
T.Sh.214.676428
1 AITV (AITV) in VES
Bs18.2956
1 AITV (AITV) in CLP
$81.2083
1 AITV (AITV) in PKR
Rs24.247711
1 AITV (AITV) in KZT
46.47255
1 AITV (AITV) in THB
฿2.817695
1 AITV (AITV) in TWD
NT$2.661492
1 AITV (AITV) in AED
د.إ0.316721
1 AITV (AITV) in CHF
Fr0.068177
1 AITV (AITV) in HKD
HK$0.669688
1 AITV (AITV) in AMD
֏33.052037
1 AITV (AITV) in MAD
.د.م0.795686
1 AITV (AITV) in MXN
$1.592235
1 AITV (AITV) in SAR
ريال0.323625
1 AITV (AITV) in ETB
Br13.032163
1 AITV (AITV) in KES
KSh11.149097
1 AITV (AITV) in JOD
د.أ0.0611867
1 AITV (AITV) in PLN
0.314995
1 AITV (AITV) in RON
лв0.377131
1 AITV (AITV) in SEK
kr0.81122
1 AITV (AITV) in BGN
лв0.144984
1 AITV (AITV) in HUF
Ft28.949335
1 AITV (AITV) in CZK
1.804533
1 AITV (AITV) in KWD
د.ك0.0264078
1 AITV (AITV) in ILS
0.283064
1 AITV (AITV) in BOB
Bs0.59547
1 AITV (AITV) in AZN
0.14671
1 AITV (AITV) in TJS
SM0.796549
1 AITV (AITV) in GEL
0.233873
1 AITV (AITV) in AOA
Kz79.174209
1 AITV (AITV) in BHD
.د.ب0.0324488
1 AITV (AITV) in BMD
$0.0863
1 AITV (AITV) in DKK
kr0.554046
1 AITV (AITV) in HNL
L2.255882
1 AITV (AITV) in MUR
3.929239
1 AITV (AITV) in NAD
$1.489538
1 AITV (AITV) in NOK
kr0.863863
1 AITV (AITV) in NZD
$0.149299
1 AITV (AITV) in PAB
B/.0.0863
1 AITV (AITV) in PGK
K0.363323
1 AITV (AITV) in QAR
ر.ق0.314132
1 AITV (AITV) in RSD
дин.8.711122
1 AITV (AITV) in UZS
soʻm1,052.438856
1 AITV (AITV) in ALL
L7.1629
1 AITV (AITV) in ANG
ƒ0.154477
1 AITV (AITV) in AWG
ƒ0.154477
1 AITV (AITV) in BBD
$0.1726
1 AITV (AITV) in BAM
KM0.144984
1 AITV (AITV) in BIF
Fr254.4987
1 AITV (AITV) in BND
$0.111327
1 AITV (AITV) in BSD
$0.0863
1 AITV (AITV) in JMD
$13.838205
1 AITV (AITV) in KHR
347.983175
1 AITV (AITV) in KMF
Fr36.5912
1 AITV (AITV) in LAK
1,876.086919
1 AITV (AITV) in LKR
රු26.206721
1 AITV (AITV) in MDL
L1.466237
1 AITV (AITV) in MGA
Ar390.497144
1 AITV (AITV) in MOP
P0.6904
1 AITV (AITV) in MVR
1.32039
1 AITV (AITV) in MWK
MK149.826293
1 AITV (AITV) in MZN
MT5.51457
1 AITV (AITV) in NPR
रु12.115657
1 AITV (AITV) in PYG
612.0396
1 AITV (AITV) in RWF
Fr125.0487
1 AITV (AITV) in SBD
$0.709386
1 AITV (AITV) in SCR
1.206474
1 AITV (AITV) in SRD
$3.425247
1 AITV (AITV) in SVC
$0.754262
1 AITV (AITV) in SZL
L1.492127
1 AITV (AITV) in TMT
m0.302913
1 AITV (AITV) in TND
د.ت0.2529453
1 AITV (AITV) in TTD
$0.585114
1 AITV (AITV) in UGX
Sh300.6692
1 AITV (AITV) in XAF
Fr48.6732
1 AITV (AITV) in XCD
$0.23301
1 AITV (AITV) in XOF
Fr48.6732
1 AITV (AITV) in XPF
Fr8.8026
1 AITV (AITV) in BWP
P1.231501
1 AITV (AITV) in BZD
$0.173463
1 AITV (AITV) in CVE
$8.219212
1 AITV (AITV) in DJF
Fr15.2751
1 AITV (AITV) in DOP
$5.495584
1 AITV (AITV) in DZD
د.ج11.233671
1 AITV (AITV) in FJD
$0.195901
1 AITV (AITV) in GNF
Fr750.3785
1 AITV (AITV) in GTQ
Q0.660195
1 AITV (AITV) in GYD
$18.05396
1 AITV (AITV) in ISK
kr10.6149

Per una comprensione più approfondita di AITV, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale AITV
Block Explorer

Whitepaper
Sito ufficiale AITV
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AITV

Quanto vale oggi AITV (AITV)?
Il prezzo in tempo reale di AITV in USD è 0.0863 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AITV in USD?
Il prezzo attuale di AITV in USD è $ 0.0863. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AITV?
La capitalizzazione di mercato per AITV è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AITV?
La fornitura circolante di AITV è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AITV?
AITV ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AITV?
AITV ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di AITV?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AITV è $ 3.63K USD.
AITV salirà quest'anno?
AITV potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AITV per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:28:59 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di AITV (AITV)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

