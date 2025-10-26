Che cos'è SLIMEX (SLX)

"Piccoli slime, grande impatto: ogni scavo sblocca il successivo." SLIMEX è un ecosistema di gioco interattivo Web3 basato su $SLX, che trae origine dal famoso gioco di ruolo idle Slime Miner e si espande attraverso la proprietà intellettuale di Slime su giochi e servizi. Combina l'accessibilità Web2 con la proprietà Web3, offrendo un gameplay stagionale, integrazione NFT e ricompense scalabili. Con oltre 22 milioni di utenti e oltre 150.000 giocatori giornalieri, SLIMEX sta costruendo la rete di nuova generazione in cui il gaming, i creatori e le economie interattive prosperano.

SLIMEX è disponibile su MEXC



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di SLX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su SLIMEX sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SLIMEX fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SLIMEX (USD)

Quanto varrà SLIMEX (SLX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SLIMEX (SLX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni?

Controlla subito la previsione del prezzo di SLIMEX!

Economia del token di SLIMEX (SLX)

Comprendere l'economia del token di SLIMEX (SLX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SLX!

Come acquistare SLIMEX (SLX)

Come acquistare SLIMEX (SLX)

SLX in valute locali

Risorsa SLIMEX

Per una comprensione più approfondita di SLIMEX, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SLIMEX Quanto vale oggi SLIMEX (SLX)? Il prezzo in tempo reale di SLX in USD è 0.01115 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da SLX in USD? $ 0.01115 . Consulta Il prezzo attuale di SLX in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di SLIMEX? La capitalizzazione di mercato per SLX è $ 19.32M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di SLX? La fornitura circolante di SLX è 1.73B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SLX? SLX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0201275829066775 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SLX? SLX ha visto un prezzo ATL di 0.005582250839159196 USD . Qual è il volume di trading di SLX? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SLX è $ 1.09M USD . SLX salirà quest'anno? SLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SLX per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di SLIMEX (SLX)

