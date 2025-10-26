Il prezzo in tempo reale di SLIMEX oggi è 0.01115 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SLX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SLIMEX oggi è 0.01115 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SLX su MEXC ora.

Valore SLIMEX (SLX)

$0.01118
$0.01118$0.01118
Grafico dei prezzi in tempo reale di SLIMEX (SLX)
Informazioni sui prezzi di SLIMEX (SLX) (USD)

Il prezzo in tempo reale di SLIMEX (SLX) è $ 0.01115. Nelle ultime 24 ore, SLX ha oscillato tra un minimo di $ 0.00919 e un massimo di $ 0.01319, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SLX è $ 0.0201275829066775, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.005582250839159196.

In termini di performance a breve termine, SLX è variato del -2.37% nell'ultima ora, del -1.14% nelle 24 ore e del +35.31% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

L'attuale capitalizzazione di mercato di SLIMEX è $ 19.32M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.09M. La fornitura circolante di SLX è 1.73B, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 111.50M.

Variazione del prezzo di SLIMEX di oggi

Oggi, SLX ha registrato una variazione di $ -0.0001289 (-1.14%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SLIMEX in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00115 (+11.50%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SLIMEX in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SLX ha registrato una variazione di $ +0.00115 (+11.50%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SLIMEX in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00115 (+11.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Che cos'è SLIMEX (SLX)

"Piccoli slime, grande impatto: ogni scavo sblocca il successivo." SLIMEX è un ecosistema di gioco interattivo Web3 basato su $SLX, che trae origine dal famoso gioco di ruolo idle Slime Miner e si espande attraverso la proprietà intellettuale di Slime su giochi e servizi. Combina l'accessibilità Web2 con la proprietà Web3, offrendo un gameplay stagionale, integrazione NFT e ricompense scalabili. Con oltre 22 milioni di utenti e oltre 150.000 giocatori giornalieri, SLIMEX sta costruendo la rete di nuova generazione in cui il gaming, i creatori e le economie interattive prosperano.

SLIMEX è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SLIMEX in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Previsione del prezzo di SLIMEX (USD)

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SLIMEX

Quanto vale oggi SLIMEX (SLX)?
Il prezzo in tempo reale di SLX in USD è 0.01115 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SLX in USD?
Il prezzo attuale di SLX in USD è $ 0.01115. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SLIMEX?
La capitalizzazione di mercato per SLX è $ 19.32M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SLX?
La fornitura circolante di SLX è 1.73B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SLX?
SLX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0201275829066775 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SLX?
SLX ha visto un prezzo ATL di 0.005582250839159196 USD.
Qual è il volume di trading di SLX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SLX è $ 1.09M USD.
SLX salirà quest'anno?
SLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SLX per un'analisi più approfondita.
