Valore PhyChain (PHYCHAIN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PHYCHAIN:

Grafico dei prezzi in tempo reale di PhyChain (PHYCHAIN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:43 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Il prezzo in tempo reale di PhyChain (PHYCHAIN) è $ 3.313. Nelle ultime 24 ore, PHYCHAIN ha oscillato tra un minimo di $ 3.135 e un massimo di $ 3.328, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PHYCHAIN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, PHYCHAIN è variato del +1.62% nell'ultima ora, del +1.47% nelle 24 ore e del +9.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PhyChain (PHYCHAIN)

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di PhyChain è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 73.75K. La fornitura circolante di PHYCHAIN è --, con una fornitura totale di 2000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.63B.

Cronologia dei prezzi di PhyChain (PHYCHAIN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di PhyChain per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.04798+1.47%
30 giorni$ +1.183+55.53%
60 giorni$ +2.03+158.22%
90 giorni$ +0.952+40.32%
Variazione del prezzo di PhyChain di oggi

Oggi, PHYCHAIN ha registrato una variazione di $ +0.04798 (+1.47%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di PhyChain in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +1.183 (+55.53%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di PhyChain in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PHYCHAIN ha registrato una variazione di $ +2.03 (+158.22%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di PhyChain in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.952 (+40.32%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di PhyChain (PHYCHAIN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di PhyChain.

Che cos'è PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PhyChain in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PHYCHAIN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su PhyChain sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PhyChain fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PhyChain (USD)

Quanto varrà PhyChain (PHYCHAIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PhyChain (PHYCHAIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PhyChain.

Controlla subito la previsione del prezzo di PhyChain!

Economia del token di PhyChain (PHYCHAIN)

Comprendere l'economia del token di PhyChain (PHYCHAIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PHYCHAIN!

Come acquistare PhyChain (PHYCHAIN)

Stai cercando come acquistare PhyChain? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PhyChain su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PHYCHAIN in valute locali

1 PhyChain (PHYCHAIN) in VND
87,181.595
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AUD
A$5.06889
1 PhyChain (PHYCHAIN) in GBP
2.48475
1 PhyChain (PHYCHAIN) in EUR
2.84918
1 PhyChain (PHYCHAIN) in USD
$3.313
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MYR
RM13.98086
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TRY
138.94722
1 PhyChain (PHYCHAIN) in JPY
¥503.576
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ARS
ARS$4,937.39703
1 PhyChain (PHYCHAIN) in RUB
263.74793
1 PhyChain (PHYCHAIN) in INR
290.91453
1 PhyChain (PHYCHAIN) in IDR
Rp55,216.64458
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PHP
194.63875
1 PhyChain (PHYCHAIN) in EGP
￡E.157.73193
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BRL
R$17.82394
1 PhyChain (PHYCHAIN) in CAD
C$4.6382
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BDT
404.8486
1 PhyChain (PHYCHAIN) in NGN
4,836.48305
1 PhyChain (PHYCHAIN) in COP
$12,841.05548
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ZAR
R.57.18238
1 PhyChain (PHYCHAIN) in UAH
138.45027
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TZS
T.Sh.8,241.28628
1 PhyChain (PHYCHAIN) in VES
Bs702.356
1 PhyChain (PHYCHAIN) in CLP
$3,117.533
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PKR
Rs930.85361
1 PhyChain (PHYCHAIN) in KZT
1,784.0505
1 PhyChain (PHYCHAIN) in THB
฿108.16945
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TWD
NT$102.17292
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AED
د.إ12.15871
1 PhyChain (PHYCHAIN) in CHF
Fr2.61727
1 PhyChain (PHYCHAIN) in HKD
HK$25.70888
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AMD
֏1,268.84587
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MAD
.د.م30.54586
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MXN
$61.12485
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SAR
ريال12.42375
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ETB
Br500.29613
1 PhyChain (PHYCHAIN) in KES
KSh428.00647
1 PhyChain (PHYCHAIN) in JOD
د.أ2.348917
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PLN
12.09245
1 PhyChain (PHYCHAIN) in RON
лв14.47781
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SEK
kr31.1422
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BGN
лв5.56584
1 PhyChain (PHYCHAIN) in HUF
Ft1,111.34585
1 PhyChain (PHYCHAIN) in CZK
69.27483
1 PhyChain (PHYCHAIN) in KWD
د.ك1.013778
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ILS
10.86664
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BOB
Bs22.8597
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AZN
5.6321
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TJS
SM30.57899
1 PhyChain (PHYCHAIN) in GEL
8.97823
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AOA
Kz3,039.44559
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BHD
.د.ب1.245688
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BMD
$3.313
1 PhyChain (PHYCHAIN) in DKK
kr21.26946
1 PhyChain (PHYCHAIN) in HNL
L86.60182
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MUR
150.84089
1 PhyChain (PHYCHAIN) in NAD
$57.18238
1 PhyChain (PHYCHAIN) in NOK
kr33.16313
1 PhyChain (PHYCHAIN) in NZD
$5.73149
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PAB
B/.3.313
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PGK
K13.94773
1 PhyChain (PHYCHAIN) in QAR
ر.ق12.05932
1 PhyChain (PHYCHAIN) in RSD
дин.334.41422
1 PhyChain (PHYCHAIN) in UZS
soʻm40,402.43256
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ALL
L274.979
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ANG
ƒ5.93027
1 PhyChain (PHYCHAIN) in AWG
ƒ5.93027
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BBD
$6.626
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BAM
KM5.56584
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BIF
Fr9,770.037
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BND
$4.27377
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BSD
$3.313
1 PhyChain (PHYCHAIN) in JMD
$531.23955
1 PhyChain (PHYCHAIN) in KHR
13,358.84425
1 PhyChain (PHYCHAIN) in KMF
Fr1,404.712
1 PhyChain (PHYCHAIN) in LAK
72,021.73769
1 PhyChain (PHYCHAIN) in LKR
රු1,006.05871
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MDL
L56.28787
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MGA
Ar14,990.92744
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MOP
P26.504
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MVR
50.6889
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MWK
MK5,751.73243
1 PhyChain (PHYCHAIN) in MZN
MT211.7007
1 PhyChain (PHYCHAIN) in NPR
रु465.11207
1 PhyChain (PHYCHAIN) in PYG
23,495.796
1 PhyChain (PHYCHAIN) in RWF
Fr4,800.537
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SBD
$27.23286
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SCR
46.31574
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SRD
$131.49297
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SVC
$28.95562
1 PhyChain (PHYCHAIN) in SZL
L57.28177
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TMT
m11.62863
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TND
د.ت9.710403
1 PhyChain (PHYCHAIN) in TTD
$22.46214
1 PhyChain (PHYCHAIN) in UGX
Sh11,542.492
1 PhyChain (PHYCHAIN) in XAF
Fr1,868.532
1 PhyChain (PHYCHAIN) in XCD
$8.9451
1 PhyChain (PHYCHAIN) in XOF
Fr1,868.532
1 PhyChain (PHYCHAIN) in XPF
Fr337.926
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BWP
P47.27651
1 PhyChain (PHYCHAIN) in BZD
$6.65913
1 PhyChain (PHYCHAIN) in CVE
$315.53012
1 PhyChain (PHYCHAIN) in DJF
Fr586.401
1 PhyChain (PHYCHAIN) in DOP
$210.97184
1 PhyChain (PHYCHAIN) in DZD
د.ج431.25321
1 PhyChain (PHYCHAIN) in FJD
$7.52051
1 PhyChain (PHYCHAIN) in GNF
Fr28,806.535
1 PhyChain (PHYCHAIN) in GTQ
Q25.34445
1 PhyChain (PHYCHAIN) in GYD
$693.0796
1 PhyChain (PHYCHAIN) in ISK
kr407.499

Per una comprensione più approfondita di PhyChain, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale PhyChain
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PhyChain

Quanto vale oggi PhyChain (PHYCHAIN)?
Il prezzo in tempo reale di PHYCHAIN in USD è 3.313 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PHYCHAIN in USD?
Il prezzo attuale di PHYCHAIN in USD è $ 3.313. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PhyChain?
La capitalizzazione di mercato per PHYCHAIN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PHYCHAIN?
La fornitura circolante di PHYCHAIN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PHYCHAIN?
PHYCHAIN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PHYCHAIN?
PHYCHAIN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di PHYCHAIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PHYCHAIN è $ 73.75K USD.
PHYCHAIN salirà quest'anno?
PHYCHAIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PHYCHAIN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:43 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

