OlaXBT è una piattaforma di market intelligence basata su Web3 AI basata sulla BNB Smart Chain. Il progetto sfrutta il reinforcement learning (RL) e un marketplace Model Context Protocol (MCP), consentendo agli utenti di creare i propri sistemi agenti combinando moduli di trading, toolkit MCP e agenti per la generazione di segnali di trading e analisi. Il token nativo, AIO, supporta commissioni di transazione, staking di vault e governance. La piattaforma presenta un'interfaccia chatbot senza codice e un generatore di agenti simile a Langflow, che consente agli utenti di creare e personalizzare AI agent per il trading e la gestione patrimoniale. Il marketplace MCP facilita il trading e la monetizzazione degli agenti.