Economia del token di OLAXBT (AIO)
Economia del token e analisi del prezzo di OLAXBT (AIO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OLAXBT (AIO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su OLAXBT AIO
OlaXBT è una piattaforma di market intelligence basata su Web3 AI basata sulla BNB Smart Chain. Il progetto sfrutta il reinforcement learning (RL) e un marketplace Model Context Protocol (MCP), consentendo agli utenti di creare i propri sistemi agenti combinando moduli di trading, toolkit MCP e agenti per la generazione di segnali di trading e analisi. Il token nativo, AIO, supporta commissioni di transazione, staking di vault e governance. La piattaforma presenta un'interfaccia chatbot senza codice e un generatore di agenti simile a Langflow, che consente agli utenti di creare e personalizzare AI agent per il trading e la gestione patrimoniale. Il marketplace MCP facilita il trading e la monetizzazione degli agenti.
Economia del token di OLAXBT (AIO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di OLAXBT (AIO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AIO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AIO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AIO, esplora il prezzo in tempo reale del token AIO!
Come acquistare AIO
Vuoi aggiungere OLAXBT (AIO) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AIO, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di OLAXBT (AIO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di AIO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di AIO
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AIO? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AIO combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
