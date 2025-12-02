Economia del token di The Official 67 Coin (67)
Economia del token e analisi del prezzo di The Official 67 Coin (67)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per The Official 67 Coin (67), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su The Official 67 Coin 67
La moneta ufficiale 67, creata da Mav Trevillian, nota come una delle principali creatrici del meme 67.
Economia del token di The Official 67 Coin (67): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di The Official 67 Coin (67) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token 67 che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token 67 possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di 67, esplora il prezzo in tempo reale del token 67!
Cronologia dei prezzi di The Official 67 Coin (67)
L'analisi della cronologia dei prezzi di 67 aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di 67
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi 67? La nostra pagina di previsione dei prezzi di 67 combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
