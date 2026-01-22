Valore The Official 67 Coin (67)
Il prezzo in tempo reale di oggi di The Official 67 Coin (67) è $ 0.014289, con una variazione del 3.18% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da 67 a USD è $ 0.014289 per 67.
The Official 67 Coin si classifica attualmente #912 per capitalizzazione di mercato a $ 14.28M, con una fornitura circolante di 999.68M 67. Nelle ultime 24 ore, 67 è stato scambiato tra $ 0.011953 (minimo) e $ 0.015599 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 0.043900645791901, mentre il minimo storico è stato di $ 0.000086375925910336.
In termini di performance a breve termine, 67 si è mosso di +0.62% nell'ultima ora e di -53.27% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 103.78K.
No.912
100.00%
SOL
L'attuale capitalizzazione di mercato di The Official 67 Coin è $ 14.28M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 103.78K. La fornitura circolante di 67 è 999.68M, con una fornitura totale di 999680000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 14.28M.
+0.62%
+3.18%
-53.27%
-53.27%
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di The Official 67 Coin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.00044039
|+3.18%
|30 giorni
|$ -0.008787
|-38.08%
|60 giorni
|$ -0.006511
|-31.31%
|90 giorni
|$ +0.009289
|+185.78%
Oggi, 67 ha registrato una variazione di $ +0.00044039 (+3.18%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.008787 (-38.08%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, 67 ha registrato una variazione di $ -0.006511 (-31.31%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.009289 (+185.78%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di The Official 67 Coin (67)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di The Official 67 Coin.
Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di The Official 67 Coin, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.
Nel 2040, il prezzo di The Official 67 Coin potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.
Pronto a iniziare con The Official 67 Coin? Acquistare 67 su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare The Official 67 Coin. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di The Official 67 Coin (67).
Possedere The Official 67 Coin ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.
Acquistare The Official 67 Coin (67) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.
Scopri le competitive commissioni di trading
Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.
La moneta ufficiale 67, creata da Mav Trevillian, nota come una delle principali creatrici del meme 67.
Per una comprensione più approfondita di The Official 67 Coin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|01-20 22:09:49
|Aggiornamenti del settore
L'oro spot è salito bruscamente nel breve termine, superando i 4.740 $/oz, raggiungendo un nuovo massimo storico
|01-20 13:14:57
|Aggiornamenti del settore
Trump Commenta i Dazi UE, l'Oro Raggiunge un Nuovo Massimo Storico, Bitcoin Cala Brevemente
|01-19 16:31:41
|Aggiornamenti del settore
Il Settore Privacy Vede un Rally a Staffetta, DUSK Aumenta di Oltre il 120% in un Solo Giorno
|01-19 08:14:46
|Aggiornamenti del settore
Minacce Tariffarie Europee e USA Riemergono, Mercato Crypto in 'Chiusura Flash' Lunedì Mattina
|01-19 07:38:00
|Metalli preziosi
L'Oro Spot e l'Argento Raggiungono Entrambi Nuovi Massimi Storici
|01-18 14:28:43
|Aggiornamenti del settore
Il Sentiment del Mercato Crypto Rimane "Neutrale," Mostrando un Recupero Complessivo dai Livelli Precedenti
Vai long o short su 67 con leva finanziaria. Esplora il trading di futures di 67 USDT su MEXC e sfrutta le oscillazioni del mercato.
Esplora i mercati spot e futures, visualizza il prezzo e il volume in tempo reale di The Official 67 Coin e fai trading direttamente.
Le principali criptovalute con dati di mercato disponibili su MEXC
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Importo
1 67 = 0.014289 USD