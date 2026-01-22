ExchangeDEX+
Il prezzo in tempo reale di oggi di The Official 67 Coin è 0.014289 USD. La capitalizzazione di mercato di 67 è 14,284,427.52 USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di 67 in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!Il prezzo in tempo reale di oggi di The Official 67 Coin è 0.014289 USD. La capitalizzazione di mercato di 67 è 14,284,427.52 USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di 67 in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!

Logo The Official 67 Coin

Valore The Official 67 Coin (67)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in 67:

$0.014289
$0.014289
+3.18%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di The Official 67 Coin (67)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:40:44 (UTC+8)

Prezzo di oggi di The Official 67 Coin

Il prezzo in tempo reale di oggi di The Official 67 Coin (67) è $ 0.014289, con una variazione del 3.18% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da 67 a USD è $ 0.014289 per 67.

The Official 67 Coin si classifica attualmente #912 per capitalizzazione di mercato a $ 14.28M, con una fornitura circolante di 999.68M 67. Nelle ultime 24 ore, 67 è stato scambiato tra $ 0.011953 (minimo) e $ 0.015599 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 0.043900645791901, mentre il minimo storico è stato di $ 0.000086375925910336.

In termini di performance a breve termine, 67 si è mosso di +0.62% nell'ultima ora e di -53.27% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 103.78K.

Informazioni sul mercato di The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 14.28M
$ 14.28M

$ 103.78K
$ 103.78K

$ 14.28M
$ 14.28M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di The Official 67 Coin è $ 14.28M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 103.78K. La fornitura circolante di 67 è 999.68M, con una fornitura totale di 999680000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 14.28M.

Cronologia dei prezzi di The Official 67 Coin in USD

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.011953
$ 0.011953
Min sulle 24h
$ 0.015599
$ 0.015599
Max sulle 24h

$ 0.011953
$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

+0.62%

+3.18%

-53.27%

-53.27%

Cronologia dei prezzi di The Official 67 Coin (67) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di The Official 67 Coin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00044039+3.18%
30 giorni$ -0.008787-38.08%
60 giorni$ -0.006511-31.31%
90 giorni$ +0.009289+185.78%
Variazione del prezzo di The Official 67 Coin di oggi

Oggi, 67 ha registrato una variazione di $ +0.00044039 (+3.18%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di The Official 67 Coin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.008787 (-38.08%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di The Official 67 Coin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, 67 ha registrato una variazione di $ -0.006511 (-31.31%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di The Official 67 Coin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.009289 (+185.78%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di The Official 67 Coin (67)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di The Official 67 Coin.

Analisi IA per The Official 67 Coin

Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di The Official 67 Coin, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.

Quali fattori influenzano i prezzi di The Official 67 Coin?

Diversi fattori chiave influenzano i prezzi della moneta ufficiale 67 (67):

La dinamica della domanda e dell'offerta di mercato incide direttamente sui movimenti dei prezzi. Il volume degli scambi e la liquidità influenzano la stabilità dei prezzi. Il sentiment generale del mercato delle criptovalute e le performance di Bitcoin si correlano spesso con i prezzi delle altcoin.

Perché le persone vogliono sapere qual è il prezzo di The Official 67 Coin oggi?

Le persone vogliono conoscere il prezzo ufficiale della moneta 67 oggi per diversi motivi chiave: decisioni di investimento, monitoraggio del portafoglio, opportunità di trading, analisi di mercato e tempistica degli ordini di acquisto/vendita. I dati sui prezzi in tempo reale aiutano gli investitori a valutare la redditività, gestire il rischio e prendere decisioni informate sull'entrata o l'uscita dalle posizioni.

Previsione dei prezzi per The Official 67 Coin

Previsione del prezzo di The Official 67 Coin (67) per il 2030 (fra 4 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di 67 nel 2030 è $ -- con un tasso di crescita del 0.00%.
Previsione del prezzo di The Official 67 Coin (67) per il 2040 (fra 14 anni)

Nel 2040, il prezzo di The Official 67 Coin potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.

Che cos'è The Official 67 Coin (67)

La moneta ufficiale 67, creata da Mav Trevillian, nota come una delle principali creatrici del meme 67.

Risorsa The Official 67 Coin

Per una comprensione più approfondita di The Official 67 Coin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale The Official 67 Coin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo The Official 67 Coin

Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:40:44 (UTC+8)

Scopri di più su The Official 67 Coin

$0.014289
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

