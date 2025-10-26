Il prezzo in tempo reale di 4 oggi è 0.13117 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 4 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 4 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di 4 oggi è 0.13117 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 4 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 4 su MEXC ora.

Maggiori informazioni su 4

Informazioni sul prezzo di 4

Economia del token di 4

Previsioni del prezzo di 4

Cronologia di 4

Guida all'acquisto di 4

Convertitore di 4 in valuta fiat

Spot 4

Futures USDT-M 4

Valore 4 (4)

$0.13117
$0.13117
+6.81%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di 4 (4)
Informazioni sui prezzi di 4 (4) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.08767
$ 0.08767$ 0.08767
Min sulle 24h
$ 0.14324
$ 0.14324$ 0.14324
Max sulle 24h

$ 0.08767
$ 0.08767$ 0.08767

$ 0.14324
$ 0.14324$ 0.14324

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

+4.86%

+6.81%

+7.94%

+7.94%

Il prezzo in tempo reale di 4 (4) è $ 0.13117. Nelle ultime 24 ore, 4 ha oscillato tra un minimo di $ 0.08767 e un massimo di $ 0.14324, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di 4 è $ 0.3006185668115678, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000099081384903154.

In termini di performance a breve termine, 4 è variato del +4.86% nell'ultima ora, del +6.81% nelle 24 ore e del +7.94% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di 4 (4)

No.334

$ 131.17M
$ 131.17M$ 131.17M

$ 14.45M
$ 14.45M$ 14.45M

$ 131.17M
$ 131.17M$ 131.17M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di 4 è $ 131.17M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 14.45M. La fornitura circolante di 4 è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 131.17M.

Cronologia dei prezzi di 4 (4) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di 4 per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0083631+6.81%
30 giorni$ +0.12117+1,211.70%
60 giorni$ +0.12117+1,211.70%
90 giorni$ +0.12117+1,211.70%
Variazione del prezzo di 4 di oggi

Oggi, 4 ha registrato una variazione di $ +0.0083631 (+6.81%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di 4 in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.12117 (+1,211.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di 4 in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, 4 ha registrato una variazione di $ +0.12117 (+1,211.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di 4 in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.12117 (+1,211.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di 4 (4)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di 4.

Che cos'è 4 (4)

Una memecoin su four.meme

4 è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di 4 in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di 4 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su 4 sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di 4 fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di 4 (USD)

Quanto varrà 4 (4) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset 4 (4) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per 4.

Controlla subito la previsione del prezzo di 4!

Economia del token di 4 (4)

Comprendere l'economia del token di 4 (4) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token 4!

Come acquistare 4 (4)

Stai cercando come acquistare 4? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente 4 su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

4 in valute locali

1 4 (4) in VND
3,451.73855
1 4 (4) in AUD
A$0.2006901
1 4 (4) in GBP
0.0983775
1 4 (4) in EUR
0.1128062
1 4 (4) in USD
$0.13117
1 4 (4) in MYR
RM0.5535374
1 4 (4) in TRY
5.5012698
1 4 (4) in JPY
¥19.93784
1 4 (4) in ARS
ARS$195.4839627
1 4 (4) in RUB
10.4424437
1 4 (4) in INR
11.5180377
1 4 (4) in IDR
Rp2,186.1657922
1 4 (4) in PHP
7.7062375
1 4 (4) in EGP
￡E.6.2450037
1 4 (4) in BRL
R$0.7056946
1 4 (4) in CAD
C$0.183638
1 4 (4) in BDT
16.028974
1 4 (4) in NGN
191.4885245
1 4 (4) in COP
$508.4096732
1 4 (4) in ZAR
R.2.2639942
1 4 (4) in UAH
5.4815943
1 4 (4) in TZS
T.Sh.326.2932452
1 4 (4) in VES
Bs27.80804
1 4 (4) in CLP
$123.43097
1 4 (4) in PKR
Rs36.8548349
1 4 (4) in KZT
70.635045
1 4 (4) in THB
฿4.2827005
1 4 (4) in TWD
NT$4.0452828
1 4 (4) in AED
د.إ0.4813939
1 4 (4) in CHF
Fr0.1036243
1 4 (4) in HKD
HK$1.0178792
1 4 (4) in AMD
֏50.2367983
1 4 (4) in MAD
.د.م1.2093874
1 4 (4) in MXN
$2.4200865
1 4 (4) in SAR
ريال0.4918875
1 4 (4) in ETB
Br19.8079817
1 4 (4) in KES
KSh16.9458523
1 4 (4) in JOD
د.أ0.09299953
1 4 (4) in PLN
0.4787705
1 4 (4) in RON
лв0.5732129
1 4 (4) in SEK
kr1.232998
1 4 (4) in BGN
лв0.2203656
1 4 (4) in HUF
Ft44.0009765
1 4 (4) in CZK
2.7427647
1 4 (4) in KWD
د.ك0.04013802
1 4 (4) in ILS
0.4302376
1 4 (4) in BOB
Bs0.905073
1 4 (4) in AZN
0.222989
1 4 (4) in TJS
SM1.2106991
1 4 (4) in GEL
0.3554707
1 4 (4) in AOA
Kz120.3392931
1 4 (4) in BHD
.د.ب0.04931992
1 4 (4) in BMD
$0.13117
1 4 (4) in DKK
kr0.8421114
1 4 (4) in HNL
L3.4287838
1 4 (4) in MUR
5.9721701
1 4 (4) in NAD
$2.2639942
1 4 (4) in NOK
kr1.3130117
1 4 (4) in NZD
$0.2269241
1 4 (4) in PAB
B/.0.13117
1 4 (4) in PGK
K0.5522257
1 4 (4) in QAR
ر.ق0.4774588
1 4 (4) in RSD
дин.13.2402998
1 4 (4) in UZS
soʻm1,599.6338904
1 4 (4) in ALL
L10.88711
1 4 (4) in ANG
ƒ0.2347943
1 4 (4) in AWG
ƒ0.2347943
1 4 (4) in BBD
$0.26234
1 4 (4) in BAM
KM0.2203656
1 4 (4) in BIF
Fr386.82033
1 4 (4) in BND
$0.1692093
1 4 (4) in BSD
$0.13117
1 4 (4) in JMD
$21.0331095
1 4 (4) in KHR
528.9102325
1 4 (4) in KMF
Fr55.61608
1 4 (4) in LAK
2,851.5216821
1 4 (4) in LKR
රු39.8323939
1 4 (4) in MDL
L2.2285783
1 4 (4) in MGA
Ar593.5285096
1 4 (4) in MOP
P1.04936
1 4 (4) in MVR
2.006901
1 4 (4) in MWK
MK227.7255487
1 4
MT8.381763
1 4 (4) in NPR
रु18.4149563
1 4 (4) in PYG
930.25764
1 4 (4) in RWF
Fr190.06533
1 4 (4) in SBD
$1.0782174
1 4 (4) in SCR
1.8337566
1 4 (4) in SRD
$5.2061373
1 4 (4) in SVC
$1.1464258
1 4 (4) in SZL
L2.2679293
1 4 (4) in TMT
m0.4604067
1 4 (4) in TND
د.ت0.38445927
1 4 (4) in TTD
$0.8893326
1 4 (4) in UGX
Sh456.99628
1 4 (4) in XAF
Fr73.97988
1 4 (4) in XCD
$0.354159
1 4 (4) in XOF
Fr73.97988
1 4 (4) in XPF
Fr13.37934
1 4 (4) in BWP
P1.8717959
1 4 (4) in BZD
$0.2636517
1 4 (4) in CVE
$12.4926308
1 4 (4) in DJF
Fr23.21709
1 4 (4) in DOP
$8.3529056
1 4 (4) in DZD
د.ج17.0743989
1 4 (4) in FJD
$0.2977559
1 4 (4) in GNF
Fr1,140.52315
1 4 (4) in GTQ
Q1.0034505
1 4 (4) in GYD
$27.440764
1 4 (4) in ISK
kr16.13391

Per una comprensione più approfondita di 4, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo 4

Quanto vale oggi 4 (4)?
Il prezzo in tempo reale di 4 in USD è 0.13117 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da 4 in USD?
Il prezzo attuale di 4 in USD è $ 0.13117. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di 4?
La capitalizzazione di mercato per 4 è $ 131.17M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di 4?
La fornitura circolante di 4 è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di 4?
4 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.3006185668115678 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di 4?
4 ha visto un prezzo ATL di 0.000099081384903154 USD.
Qual è il volume di trading di 4?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per 4 è $ 14.45M USD.
4 salirà quest'anno?
4 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di 4 per un'analisi più approfondita.
