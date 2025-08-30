Informazioni su StablR Euro EURR

StablR Euro (EURR) è una stablecoin basata sull'euro, ancorata al valore dell'euro e convertibile in euro con un rapporto di 1:1. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR Euro (EURR) è quello di offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR Euro (EURR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR Euro (EURR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.