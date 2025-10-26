Che cos'è StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) è una stablecoin basata sull'euro, ancorata al valore dell'euro e convertibile in euro con un rapporto di 1:1. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR Euro (EURR) è quello di offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR Euro (EURR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR Euro (EURR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali e sistemi finanziari più flessibili e resilienti. StablR Euro (EURR) è una stablecoin basata sull'euro, ancorata al valore dell'euro e convertibile in euro con un rapporto di 1:1. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR Euro (EURR) è quello di offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR Euro (EURR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR Euro (EURR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.

StablR Euro è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di StablR Euro in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di EURR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su StablR Euro sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di StablR Euro fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di StablR Euro (USD)

Quanto varrà StablR Euro (EURR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset StablR Euro (EURR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per StablR Euro.

Controlla subito la previsione del prezzo di StablR Euro!

Economia del token di StablR Euro (EURR)

Comprendere l'economia del token di StablR Euro (EURR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EURR!

Come acquistare StablR Euro (EURR)

Stai cercando come acquistare StablR Euro? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente StablR Euro su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

EURR in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa StablR Euro

Per una comprensione più approfondita di StablR Euro, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo StablR Euro Quanto vale oggi StablR Euro (EURR)? Il prezzo in tempo reale di EURR in USD è 1.161 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da EURR in USD? $ 1.161 . Consulta Il prezzo attuale di EURR in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di StablR Euro? La capitalizzazione di mercato per EURR è $ 13.45M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di EURR? La fornitura circolante di EURR è 11.58M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EURR? EURR ha raggiunto un prezzo ATH di 1.4634306829935808 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EURR? EURR ha visto un prezzo ATL di 1.0191650915551662 USD . Qual è il volume di trading di EURR? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EURR è $ 210.38 USD . EURR salirà quest'anno? EURR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EURR per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di StablR Euro (EURR)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025