XRP

Ripple è la valuta alla base della rete Ripple, dove ha piene libertà di circolazione. La fornitura totale è di 100 miliardi e sta diminuendo gradualmente man mano che il numero di transazioni aumenta. L'azienda che gestisce Ripple è Ripple Labs (precedentemente OpenCoin). La valuta Ripple è l'unica valuta comune nel sistema Ripple e si comporta diversamente dalle altre valute nel sistema. Ad esempio, il renminbi cinese (CNY) e il dollaro statunitense (USD) non possono essere incassati attraverso i gateway. In altre parole, il CNY emesso dal gateway A può essere incassato solo presso il gateway A, non presso il gateway B. In caso contrario, è necessario convertirlo in CNY del gateway B tramite un ordine in sospeso nel sistema Ripple. Tuttavia, la valuta Ripple non ha tali restrizioni ed è universale nel sistema Ripple. Ripple (XRP), come Bitcoin, è una valuta digitale basata su matematica e crittografia. Ma ciò che la differenzia da Bitcoin, che è priva di utilizzo pragmatico, è che XRP svolge il ruolo di connessione e vanta una funzione di garanzia di sicurezza nel sistema Ripple. La garanzia di sicurezza è indispensabile e richiede che il gateway partecipante a questo protocollo detenga una piccola quantità di XRP.

NomeXRP

ClassificaNo.4

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0392%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)2.86%

Fornitura in circolazione58,938,652,386

Fornitura massima100,000,000,000

Fornitura totale99,986,013,292

Tasso di circolazione0.5893%

Data di emissione2011-04-18 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta0.005874 USDT

Massimo storico3.841939926147461,2018-01-04

Prezzo più basso0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain pubblicaXRP

