Yourself (YOURSELF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00028747 $ 0.00028747 $ 0.00028747 24h alacsony $ 0.00032051 $ 0.00032051 $ 0.00032051 24h magas 24h alacsony $ 0.00028747$ 0.00028747 $ 0.00028747 24h magas $ 0.00032051$ 0.00032051 $ 0.00032051 Minden idők csúcspontja $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 Legalacsonyabb ár $ 0.00011305$ 0.00011305 $ 0.00011305 Árváltozás (1H) -4.92% Árváltozás (1D) -5.56% Árváltozás (7D) -40.84% Árváltozás (7D) -40.84%

Yourself (YOURSELF) valós idejű ár: $0.00028747. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOURSELF legalacsonyabb ára $ 0.00028747, legmagasabb ára pedig $ 0.00032051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOURSELF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00146841, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011305 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOURSELF változása a következő volt: -4.92% az elmúlt órában, -5.56% az elmúlt 24 órában, és -40.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yourself (YOURSELF) piaci információk

Piaci érték $ 287.31K$ 287.31K $ 287.31K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 287.31K$ 287.31K $ 287.31K Forgalomban lévő készlet 999.44M 999.44M 999.44M Teljes tokenszám 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

A(z) Yourself jelenlegi piaci plafonja $ 287.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOURSELF keringésben lévő tokenszáma 999.44M, és a teljes tokenszám 999443622.1493173. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 287.31K.