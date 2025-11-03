Yourself Ár (YOURSELF)
-4.92%
-5.56%
-40.84%
-40.84%
Yourself (YOURSELF) valós idejű ár: $0.00028747. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOURSELF legalacsonyabb ára $ 0.00028747, legmagasabb ára pedig $ 0.00032051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOURSELF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00146841, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011305 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOURSELF változása a következő volt: -4.92% az elmúlt órában, -5.56% az elmúlt 24 órában, és -40.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Yourself jelenlegi piaci plafonja $ 287.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOURSELF keringésben lévő tokenszáma 999.44M, és a teljes tokenszám 999443622.1493173. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 287.31K.
A(z) YourselfUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Yourself USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001711220.
A(z) Yourself USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001098971.
A(z) Yourself USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00003386680312688116.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-5.56%
|30 nap
|$ -0.0001711220
|-59.52%
|60 nap
|$ -0.0001098971
|-38.22%
|90 nap
|$ -0.00003386680312688116
|-10.53%
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
