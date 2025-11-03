TőzsdeDEX+
A(z) élő Vibe Coding Meta ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VIBECODER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIBECODER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VIBECODER

VIBECODER árinformációk

Mi a(z) VIBECODER

VIBECODER hivatalos webhely

VIBECODER tokenomikai adatai

VIBECODER árelőrejelzés

Vibe Coding Meta Logó

Vibe Coding Meta Ár (VIBECODER)

Nem listázott

1 VIBECODER-USD élő ár:

--
----
-6.80%1D
mexc
USD
Vibe Coding Meta (VIBECODER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:33 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

-6.86%

-43.09%

-43.09%

Vibe Coding Meta (VIBECODER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIBECODER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIBECODER valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIBECODER változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -6.86% az elmúlt 24 órában, és -43.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) piaci információk

$ 44.24K
$ 44.24K$ 44.24K

--
----

$ 44.24K
$ 44.24K$ 44.24K

969.94M
969.94M 969.94M

969,944,053.276032
969,944,053.276032 969,944,053.276032

A(z) Vibe Coding Meta jelenlegi piaci plafonja $ 44.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIBECODER keringésben lévő tokenszáma 969.94M, és a teljes tokenszám 969944053.276032. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.24K.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) árelőzmények USD

A(z) Vibe Coding MetaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vibe Coding Meta USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vibe Coding Meta USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vibe Coding Meta USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.86%
30 nap$ 0-69.30%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Vibe Coding Meta árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vibe Coding Meta (VIBECODER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vibe Coding Meta (VIBECODER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vibe Coding Meta rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vibe Coding Meta árelőrejelzését most!

VIBECODER helyi valutákra

Vibe Coding Meta (VIBECODER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vibe Coding Meta (VIBECODER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIBECODER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Mennyit ér ma a(z) Vibe Coding Meta (VIBECODER)?
A(z) élő VIBECODER ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIBECODER ára a(z) USD esetében?
A(z) VIBECODER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vibe Coding Meta piaci plafonja?
A(z) VIBECODER piaci plafonja $ 44.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIBECODER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIBECODER keringésben lévő tokenszáma 969.94M USD.
Mi volt a(z) VIBECODER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIBECODER mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VIBECODER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIBECODER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VIBECODER kereskedési volumene?
A(z) VIBECODER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIBECODER ára emelkedni fog idén?
A(z) VIBECODER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIBECODER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:33 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

