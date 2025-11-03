Treehouse AVAX (TAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 21.54 $ 21.54 $ 21.54 24h alacsony $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 24h magas 24h alacsony $ 21.54$ 21.54 $ 21.54 24h magas $ 23.42$ 23.42 $ 23.42 Minden idők csúcspontja $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Legalacsonyabb ár $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Árváltozás (1H) -1.34% Árváltozás (1D) -6.57% Árváltozás (7D) -15.86% Árváltozás (7D) -15.86%

Treehouse AVAX (TAVAX) valós idejű ár: $21.58. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAVAX legalacsonyabb ára $ 21.54, legmagasabb ára pedig $ 23.42 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 43.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 12.16 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAVAX változása a következő volt: -1.34% az elmúlt órában, -6.57% az elmúlt 24 órában, és -15.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Treehouse AVAX (TAVAX) piaci információk

Piaci érték $ 979.04K$ 979.04K $ 979.04K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 979.04K$ 979.04K $ 979.04K Forgalomban lévő készlet 45.30K 45.30K 45.30K Teljes tokenszám 45,295.07171783755 45,295.07171783755 45,295.07171783755

A(z) Treehouse AVAX jelenlegi piaci plafonja $ 979.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TAVAX keringésben lévő tokenszáma 45.30K, és a teljes tokenszám 45295.07171783755. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 979.04K.