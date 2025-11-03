Taboo (TABOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00004016 $ 0.00004016 $ 0.00004016 24h alacsony $ 0.0000408 $ 0.0000408 $ 0.0000408 24h magas 24h alacsony $ 0.00004016$ 0.00004016 $ 0.00004016 24h magas $ 0.0000408$ 0.0000408 $ 0.0000408 Minden idők csúcspontja $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Legalacsonyabb ár $ 0.00003722$ 0.00003722 $ 0.00003722 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.08% Árváltozás (7D) -11.85% Árváltozás (7D) -11.85%

Taboo (TABOO) valós idejű ár: $0.0000402. Az elmúlt 24 órában, a(z)TABOO legalacsonyabb ára $ 0.00004016, legmagasabb ára pedig $ 0.0000408 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TABOO valaha volt legmagasabb ára $ 0.063936, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003722 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TABOO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -11.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Taboo (TABOO) piaci információk

Piaci érték $ 393.27K$ 393.27K $ 393.27K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 393.27K$ 393.27K $ 393.27K Forgalomban lévő készlet 9.78B 9.78B 9.78B Teljes tokenszám 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

A(z) Taboo jelenlegi piaci plafonja $ 393.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TABOO keringésben lévő tokenszáma 9.78B, és a teljes tokenszám 9782678080.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.27K.