TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Taboo ár ma 0.0000402 USD. Kövesd nyomon a(z) TABOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TABOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Taboo ár ma 0.0000402 USD. Kövesd nyomon a(z) TABOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TABOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TABOO

TABOO árinformációk

Mi a(z) TABOO

TABOO hivatalos webhely

TABOO tokenomikai adatai

TABOO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Taboo Logó

Taboo Ár (TABOO)

Nem listázott

1 TABOO-USD élő ár:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Taboo (TABOO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:41 (UTC+8)

Taboo (TABOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004016
$ 0.00004016$ 0.00004016
24h alacsony
$ 0.0000408
$ 0.0000408$ 0.0000408
24h magas

$ 0.00004016
$ 0.00004016$ 0.00004016

$ 0.0000408
$ 0.0000408$ 0.0000408

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0.00003722
$ 0.00003722$ 0.00003722

--

-1.08%

-11.85%

-11.85%

Taboo (TABOO) valós idejű ár: $0.0000402. Az elmúlt 24 órában, a(z)TABOO legalacsonyabb ára $ 0.00004016, legmagasabb ára pedig $ 0.0000408 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TABOO valaha volt legmagasabb ára $ 0.063936, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003722 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TABOO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -11.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Taboo (TABOO) piaci információk

$ 393.27K
$ 393.27K$ 393.27K

--
----

$ 393.27K
$ 393.27K$ 393.27K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

A(z) Taboo jelenlegi piaci plafonja $ 393.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TABOO keringésben lévő tokenszáma 9.78B, és a teljes tokenszám 9782678080.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.27K.

Taboo (TABOO) árelőzmények USD

A(z) TabooUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Taboo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000068674.
A(z) Taboo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000025924.
A(z) Taboo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00003213310991900768.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.08%
30 nap$ -0.0000068674-17.08%
60 nap$ +0.0000025924+6.45%
90 nap$ -0.00003213310991900768-44.42%

Mi a(z) Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Taboo (TABOO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Taboo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Taboo (TABOO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Taboo (TABOO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Taboo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Taboo árelőrejelzését most!

TABOO helyi valutákra

Taboo (TABOO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Taboo (TABOO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TABOO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Taboo (TABOO)

Mennyit ér ma a(z) Taboo (TABOO)?
A(z) élő TABOO ár a(z) USD esetében 0.0000402 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TABOO ára a(z) USD esetében?
A(z) TABOO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000402. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Taboo piaci plafonja?
A(z) TABOO piaci plafonja $ 393.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TABOO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TABOO keringésben lévő tokenszáma 9.78B USD.
Mi volt a(z) TABOO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TABOO mindenkori legmagasabb ára 0.063936 USD.
Mi volt a(z) TABOO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TABOO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003722 USD.
Mekkora a(z) TABOO kereskedési volumene?
A(z) TABOO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TABOO ára emelkedni fog idén?
A(z) TABOO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TABOO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:41 (UTC+8)

Taboo (TABOO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,872.76
$107,872.76$107,872.76

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.00
$3,738.00$3,738.00

-2.99%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0580
$1.0580$1.0580

-16.15%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,872.76
$107,872.76$107,872.76

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.00
$3,738.00$3,738.00

-2.99%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.21
$85.21$85.21

-3.82%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4367
$2.4367$2.4367

-2.52%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0331
$0.0331$0.0331

-33.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10350
$0.10350$0.10350

+25.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001984
$0.000000001984$0.000000001984

+356.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005456
$0.00005456$0.00005456

+49.03%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010258
$0.0010258$0.0010258

+33.75%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0050104
$0.0050104$0.0050104

+19.19%