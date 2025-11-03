Stakecube (SCC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00509207 24h alacsony $ 0.00680804 24h magas 24h alacsony $ 0.00509207 24h magas $ 0.00680804 Minden idők csúcspontja $ 3.64 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.09% Árváltozás (1D) +13.82% Árváltozás (7D) -9.49%

Stakecube (SCC) valós idejű ár: $0.00622009. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCC legalacsonyabb ára $ 0.00509207, legmagasabb ára pedig $ 0.00680804 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCC valaha volt legmagasabb ára $ 3.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCC változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, +13.82% az elmúlt 24 órában, és -9.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stakecube (SCC) piaci információk

Piaci érték $ 101.69K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 101.69K Forgalomban lévő készlet 16.35M Teljes tokenszám 16,348,049.91163954

A(z) Stakecube jelenlegi piaci plafonja $ 101.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCC keringésben lévő tokenszáma 16.35M, és a teljes tokenszám 16348049.91163954. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 101.69K.