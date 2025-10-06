TőzsdeDEX+
A(z) élő TOWNS ár ma 0.01052 USD. Kövesd nyomon a(z) TOWNS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOWNS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOWNS

TOWNS árinformációk

Mi a(z) TOWNS

TOWNS fehér könyv

TOWNS hivatalos webhely

TOWNS tokenomikai adatai

TOWNS árelőrejelzés

TOWNS előzmények

TOWNS Vásárlási útmutató

TOWNS-fiat valutaváltó

TOWNS spot

TOWNS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

TOWNS Logó

TOWNS árfolyam(TOWNS)

1 TOWNS-USD élő ár:

$0.01052
$0.01052
0.00%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:12 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01039
$ 0.01039
24h alacsony
$ 0.01121
$ 0.01121
24h magas

$ 0.01039
$ 0.01039

$ 0.01121
$ 0.01121

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468

-2.05%

0.00%

-13.13%

-13.13%

TOWNS (TOWNS) valós idejű ár: $ 0.01052. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOWNS legalacsonyabb ára $ 0.01039, legmagasabb ára pedig $ 0.01121 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOWNS valaha volt legmagasabb ára $ 0.08393456874511798, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00247547300739468 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOWNS változása a következő volt: -2.05% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -13.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TOWNS (TOWNS) piaci információk

No.782

$ 22.19M
$ 22.19M

$ 211.90K
$ 211.90K

$ 161.25M
$ 161.25M

2.11B
2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333

13.76%

BSC

A(z) TOWNS jelenlegi piaci plafonja $ 22.19M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 211.90K. A(z) TOWNS keringésben lévő tokenszáma 2.11B, és a teljes tokenszám 10128333333. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 161.25M.

TOWNS (TOWNS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TOWNS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.00887-45.75%
60 nap$ -0.01416-57.38%
90 nap$ +0.00052+5.20%
TOWNS árváltozása ma

A mai napon a(z) TOWNS ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TOWNS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00887 (-45.75%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TOWNS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TOWNS ára $ -0.01416 (-57.38%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TOWNS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00052 (+5.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TOWNS (TOWNS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) TOWNS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál TOWNS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TOWNS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TOWNS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TOWNS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TOWNS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TOWNS (TOWNS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TOWNS (TOWNS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TOWNS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TOWNS árelőrejelzését most!

TOWNS (TOWNS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TOWNS (TOWNS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOWNS token kapcsán!

Hogyan vásárolj TOWNS (TOWNS)

A következőt szeretnél vásárolni: TOWNS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz TOWNS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TOWNS Forrás

A(z) TOWNS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos TOWNS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TOWNS

Mennyit ér ma a(z) TOWNS (TOWNS)?
A(z) élő TOWNS ár a(z) USD esetében 0.01052 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOWNS ára a(z) USD esetében?
A(z) TOWNS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01052. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TOWNS piaci plafonja?
A(z) TOWNS piaci plafonja $ 22.19M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOWNS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOWNS keringésben lévő tokenszáma 2.11B USD.
Mi volt a(z) TOWNS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOWNS mindenkori legmagasabb ára 0.08393456874511798 USD.
Mi volt a(z) TOWNS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOWNS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00247547300739468 USD.
Mekkora a(z) TOWNS kereskedési volumene?
A(z) TOWNS élő 24 órás kereskedési volumene $ 211.90K USD.
A(z) TOWNS ára emelkedni fog idén?
A(z) TOWNS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOWNS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:12 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TOWNS-USD kalkulátor

Összeg

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.01052 USD

TOWNS kereskedés

TOWNS/USDC
$0.01052
$0.01052
0.00%
TOWNS/USDT
$0.01052
$0.01052
+0.09%

$109,624.10

$3,850.11

$0.02507

$1.1973

$186.48

$109,624.10

$3,850.11

$186.48

$90.86

$2.4923

$0.00000

$0.00000

$0.0325

$0.05663

$0.09317

$0.000000002198

$0.01771

$0.0000483

$0.00007048

$0.000000000618

