Sovryn (SOV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.144673 $ 0.144673 $ 0.144673 24h alacsony $ 0.150171 $ 0.150171 $ 0.150171 24h magas 24h alacsony $ 0.144673$ 0.144673 $ 0.144673 24h magas $ 0.150171$ 0.150171 $ 0.150171 Minden idők csúcspontja $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Legalacsonyabb ár $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Árváltozás (1H) -0.25% Árváltozás (1D) -3.09% Árváltozás (7D) -4.97% Árváltozás (7D) -4.97%

Sovryn (SOV) valós idejű ár: $0.144669. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOV legalacsonyabb ára $ 0.144673, legmagasabb ára pedig $ 0.150171 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOV valaha volt legmagasabb ára $ 43.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.087564 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOV változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, -3.09% az elmúlt 24 órában, és -4.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sovryn (SOV) piaci információk

Piaci érték $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.48M$ 14.48M $ 14.48M Forgalomban lévő készlet 49.83M 49.83M 49.83M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Sovryn jelenlegi piaci plafonja $ 7.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOV keringésben lévő tokenszáma 49.83M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.48M.