Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Sovryn árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Sovryn árelőrejelzése 2025-2050 USD Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Sovryn ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.144507. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Sovryn ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.151732. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SOV 2027-re jelzett ára $ 0.159318 10.25% növekedési aránnyal. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SOV 2028-ra jelzett ára $ 0.167284 15.76% növekedési aránnyal. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SOV 2029-es célára $ 0.175649 21.55% növekedési aránnyal. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SOV 2030-as célára $ 0.184431 27.63% növekedési aránnyal. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Sovryn ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.300419. Sovryn (SOV) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Sovryn ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.489351. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.144507 0.00%

Aktuális Sovryn árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Forgalomban lévő készlet 49.84M 49.84M 49.84M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SOV ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SOV 49.84M keringésben lévő tokenszámmal és $ 7.20M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SOV ár megtekintése

Sovryn Korábbi ár A(z) Sovryn élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Sovryn jelenlegi ára 0.144507USD. A(z) Sovryn (SOV) forgalomban lévő kínálata 49.84M SOV , így piaci kapitalizációja $7,196,754 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -3.77% $ -0.005662 $ 0.150171 $ 0.144229

7 nap -7.35% $ -0.010624 $ 0.163923 $ 0.109965

30 nap 31.43% $ 0.045414 $ 0.163923 $ 0.109965 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Sovryn árfolyama $-0.005662 értékben változott, ami -3.77% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Sovryn legmagasabb kereskedési értéke $0.163923 , míg a legalacsonyabb $0.109965 volt. Az árváltozás mértéke -7.35% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SOV további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Sovryn 31.43% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.045414 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SOV esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Sovryn (SOV) árelőrejelzési modul? A(z) Sovryn árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SOV lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Sovryn következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SOV tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Sovryn árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SOV jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SOV lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Sovryn jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SOV árelőrejelzés?

SOV Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: SOV? Az előrejelzéseid szerint a(z) SOV -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) SOV árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Sovryn (SOV) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SOV ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 SOV 2026-ban? 1 Sovryn (SOV) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SOV 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) SOV előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Sovryn (SOV) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SOV 2027-ig. Mi a(z) SOV becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Sovryn (SOV) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) SOV becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Sovryn (SOV) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 SOV 2030-ban? 1 Sovryn (SOV) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SOV 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) SOV árelőrejelzése 2040-re? A(z) Sovryn (SOV) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SOV 2040-ig.