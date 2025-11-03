TőzsdeDEX+
ROY (ROY) valós idejű ár: $0.00118245. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROY legalacsonyabb ára $ 0.00116298, legmagasabb ára pedig $ 0.00129461 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00608046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00048689 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROY változása a következő volt: -1.63% az elmúlt órában, -8.01% az elmúlt 24 órában, és -51.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) ROY jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999995954.434653. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.18M.

ROY (ROY) árelőzmények USD

A(z) ROYUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000103013387709259.
A(z) ROY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007248829.
A(z) ROY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ROY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000103013387709259-8.01%
30 nap$ -0.0007248829-61.30%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ROY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ROY (ROY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ROY (ROY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ROY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ROY árelőrejelzését most!

ROY (ROY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ROY (ROY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ROY (ROY)

Mennyit ér ma a(z) ROY (ROY)?
A(z) élő ROY ár a(z) USD esetében 0.00118245 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROY ára a(z) USD esetében?
A(z) ROY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00118245. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ROY piaci plafonja?
A(z) ROY piaci plafonja $ 1.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) ROY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROY mindenkori legmagasabb ára 0.00608046 USD.
Mi volt a(z) ROY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00048689 USD.
Mekkora a(z) ROY kereskedési volumene?
A(z) ROY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ROY ára emelkedni fog idén?
A(z) ROY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:26:34 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

