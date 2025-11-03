RAGE GUY (RAGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00137772 24h alacsony $ 0.00171645 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00592337 Legalacsonyabb ár $ 0.00021799 Árváltozás (1H) -13.13% Árváltozás (1D) -1.99% Árváltozás (7D) -29.67%

RAGE GUY (RAGE) valós idejű ár: $0.00145665. Az elmúlt 24 órában, a(z)RAGE legalacsonyabb ára $ 0.00137772, legmagasabb ára pedig $ 0.00171645 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RAGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00592337, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00021799 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RAGE változása a következő volt: -13.13% az elmúlt órában, -1.99% az elmúlt 24 órában, és -29.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RAGE GUY (RAGE) piaci információk

Piaci érték $ 1.43M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.43M Forgalomban lévő készlet 984.02M Teljes tokenszám 984,024,868.249868

A(z) RAGE GUY jelenlegi piaci plafonja $ 1.43M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma 984.02M, és a teljes tokenszám 984024868.249868. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.43M.