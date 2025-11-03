TőzsdeDEX+
A(z) élő RAGE GUY ár ma 0.00145665 USD. Kövesd nyomon a(z) RAGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RAGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

RAGE GUY Logó

RAGE GUY Ár (RAGE)

Nem listázott

$0.00145568
-2.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
RAGE GUY (RAGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:35 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) árinformáció (USD)

$ 0.00137772
24h alacsony
24h magas

-13.13%

-1.99%

-29.67%

-29.67%

RAGE GUY (RAGE) valós idejű ár: $0.00145665. Az elmúlt 24 órában, a(z)RAGE legalacsonyabb ára $ 0.00137772, legmagasabb ára pedig $ 0.00171645 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RAGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00592337, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00021799 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RAGE változása a következő volt: -13.13% az elmúlt órában, -1.99% az elmúlt 24 órában, és -29.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RAGE GUY (RAGE) piaci információk

$ 1.43M
--
$ 1.43M
984.02M
984,024,868.249868
A(z) RAGE GUY jelenlegi piaci plafonja $ 1.43M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma 984.02M, és a teljes tokenszám 984024868.249868. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.43M.

RAGE GUY (RAGE) árelőzmények USD

A(z) RAGE GUYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) RAGE GUY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006203245.
A(z) RAGE GUY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RAGE GUY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.99%
30 nap$ -0.0006203245-42.58%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

RAGE GUY (RAGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

RAGE GUY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RAGE GUY (RAGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RAGE GUY (RAGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RAGE GUY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RAGE GUY árelőrejelzését most!

RAGE GUY (RAGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RAGE GUY (RAGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RAGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: RAGE GUY (RAGE)

Mennyit ér ma a(z) RAGE GUY (RAGE)?
A(z) élő RAGE ár a(z) USD esetében 0.00145665 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RAGE ára a(z) USD esetében?
A(z) RAGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00145665. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RAGE GUY piaci plafonja?
A(z) RAGE piaci plafonja $ 1.43M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma 984.02M USD.
Mi volt a(z) RAGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RAGE mindenkori legmagasabb ára 0.00592337 USD.
Mi volt a(z) RAGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RAGE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00021799 USD.
Mekkora a(z) RAGE kereskedési volumene?
A(z) RAGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RAGE ára emelkedni fog idén?
A(z) RAGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RAGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:35 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

