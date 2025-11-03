Pinealon Ár (PNL)
-2.91%
-2.54%
-8.23%
-8.23%
Pinealon (PNL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNL változása a következő volt: -2.91% az elmúlt órában, -2.54% az elmúlt 24 órában, és -8.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Pinealon jelenlegi piaci plafonja $ 34.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNL keringésben lévő tokenszáma 999.71M, és a teljes tokenszám 999706666.019517. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.88K.
A(z) PinealonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pinealon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pinealon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pinealon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.54%
|30 nap
|$ 0
|-51.10%
|60 nap
|$ 0
|-67.43%
|90 nap
|$ 0
|--
Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.
