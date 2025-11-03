TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Paimon Stripe SPV Token ár ma 45.13 USD. Kövesd nyomon a(z) STRP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STRP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Paimon Stripe SPV Token ár ma 45.13 USD. Kövesd nyomon a(z) STRP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STRP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STRP

STRP árinformációk

Mi a(z) STRP

STRP hivatalos webhely

STRP tokenomikai adatai

STRP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Paimon Stripe SPV Token Logó

Paimon Stripe SPV Token Ár (STRP)

Nem listázott

1 STRP-USD élő ár:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:13 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) valós idejű ár: $45.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)STRP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STRP valaha volt legmagasabb ára $ 45.55, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 44.89 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STRP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) piaci információk

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

A(z) Paimon Stripe SPV Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.00M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STRP keringésben lévő tokenszáma 22.22K, és a teljes tokenszám 22222.2222222222. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.00M.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) árelőzmények USD

A(z) Paimon Stripe SPV TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Paimon Stripe SPV Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.2054362730.
A(z) Paimon Stripe SPV Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1907103540.
A(z) Paimon Stripe SPV Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.2054362730-0.45%
60 nap$ -0.1907103540-0.42%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Paimon Stripe SPV Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Paimon Stripe SPV Token (STRP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Paimon Stripe SPV Token (STRP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Paimon Stripe SPV Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Paimon Stripe SPV Token árelőrejelzését most!

STRP helyi valutákra

Paimon Stripe SPV Token (STRP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Paimon Stripe SPV Token (STRP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STRP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Mennyit ér ma a(z) Paimon Stripe SPV Token (STRP)?
A(z) élő STRP ár a(z) USD esetében 45.13 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STRP ára a(z) USD esetében?
A(z) STRP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 45.13. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Paimon Stripe SPV Token piaci plafonja?
A(z) STRP piaci plafonja $ 1.00M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STRP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STRP keringésben lévő tokenszáma 22.22K USD.
Mi volt a(z) STRP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STRP mindenkori legmagasabb ára 45.55 USD.
Mi volt a(z) STRP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STRP mindenkori legalacsonyabb ára 44.89 USD.
Mekkora a(z) STRP kereskedési volumene?
A(z) STRP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STRP ára emelkedni fog idén?
A(z) STRP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STRP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:13 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,659.24
$107,659.24$107,659.24

-2.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,722.35
$3,722.35$3,722.35

-3.39%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.25
$177.25$177.25

-3.55%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0592
$1.0592$1.0592

-16.06%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,659.24
$107,659.24$107,659.24

-2.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,722.35
$3,722.35$3,722.35

-3.39%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.25
$177.25$177.25

-3.55%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.44
$84.44$84.44

-4.69%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4258
$2.4258$2.4258

-2.96%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11202
$0.11202$0.11202

+35.60%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002068
$0.000000002068$0.000000002068

+375.40%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005876
$0.00005876$0.00005876

+60.50%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000498
$0.000000000498$0.000000000498

+28.02%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0052858
$0.0052858$0.0052858

+25.74%