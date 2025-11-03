TőzsdeDEX+
A(z) élő Omnia Protocol ár ma 0.00399449 USD. Kövesd nyomon a(z) OMNIA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OMNIA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OMNIA

OMNIA árinformációk

Mi a(z) OMNIA

OMNIA hivatalos webhely

OMNIA tokenomikai adatai

OMNIA árelőrejelzés

Omnia Protocol Logó

Omnia Protocol Ár (OMNIA)

Nem listázott

1 OMNIA-USD élő ár:

$0.00399973
$0.00399973$0.00399973
-0.30%1D
mexc
USD
Omnia Protocol (OMNIA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:48 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00397158
$ 0.00397158$ 0.00397158
24h alacsony
$ 0.00403592
$ 0.00403592$ 0.00403592
24h magas

$ 0.00397158
$ 0.00397158$ 0.00397158

$ 0.00403592
$ 0.00403592$ 0.00403592

$ 0.724005
$ 0.724005$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478$ 0.00100478

-0.12%

-0.51%

-26.87%

-26.87%

Omnia Protocol (OMNIA) valós idejű ár: $0.00399449. Az elmúlt 24 órában, a(z)OMNIA legalacsonyabb ára $ 0.00397158, legmagasabb ára pedig $ 0.00403592 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OMNIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.724005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00100478 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OMNIA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -26.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Omnia Protocol (OMNIA) piaci információk

$ 76.86K
$ 76.86K$ 76.86K

--
----

$ 393.06K
$ 393.06K$ 393.06K

19.24M
19.24M 19.24M

98,399,222.0
98,399,222.0 98,399,222.0

A(z) Omnia Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 76.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OMNIA keringésben lévő tokenszáma 19.24M, és a teljes tokenszám 98399222.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.06K.

Omnia Protocol (OMNIA) árelőzmények USD

A(z) Omnia ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Omnia Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0014828589.
A(z) Omnia Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0020342116.
A(z) Omnia Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.007533991800098094.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.51%
30 nap$ -0.0014828589-37.12%
60 nap$ -0.0020342116-50.92%
90 nap$ -0.007533991800098094-65.35%

Mi a(z) Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

Omnia Protocol (OMNIA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Omnia Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Omnia Protocol (OMNIA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Omnia Protocol (OMNIA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Omnia Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Omnia Protocol árelőrejelzését most!

OMNIA helyi valutákra

Omnia Protocol (OMNIA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Omnia Protocol (OMNIA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OMNIA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Omnia Protocol (OMNIA)

Mennyit ér ma a(z) Omnia Protocol (OMNIA)?
A(z) élő OMNIA ár a(z) USD esetében 0.00399449 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OMNIA ára a(z) USD esetében?
A(z) OMNIA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00399449. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Omnia Protocol piaci plafonja?
A(z) OMNIA piaci plafonja $ 76.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OMNIA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OMNIA keringésben lévő tokenszáma 19.24M USD.
Mi volt a(z) OMNIA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OMNIA mindenkori legmagasabb ára 0.724005 USD.
Mi volt a(z) OMNIA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OMNIA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00100478 USD.
Mekkora a(z) OMNIA kereskedési volumene?
A(z) OMNIA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OMNIA ára emelkedni fog idén?
A(z) OMNIA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OMNIA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Omnia Protocol (OMNIA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

