Omnia Protocol (OMNIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00397158 $ 0.00397158 $ 0.00397158 24h alacsony $ 0.00403592 $ 0.00403592 $ 0.00403592 24h magas 24h alacsony $ 0.00397158$ 0.00397158 $ 0.00397158 24h magas $ 0.00403592$ 0.00403592 $ 0.00403592 Minden idők csúcspontja $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Legalacsonyabb ár $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Árváltozás (1H) -0.12% Árváltozás (1D) -0.51% Árváltozás (7D) -26.87% Árváltozás (7D) -26.87%

Omnia Protocol (OMNIA) valós idejű ár: $0.00399449. Az elmúlt 24 órában, a(z)OMNIA legalacsonyabb ára $ 0.00397158, legmagasabb ára pedig $ 0.00403592 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OMNIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.724005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00100478 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OMNIA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -26.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Omnia Protocol (OMNIA) piaci információk

Piaci érték $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K Forgalomban lévő készlet 19.24M 19.24M 19.24M Teljes tokenszám 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

A(z) Omnia Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 76.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OMNIA keringésben lévő tokenszáma 19.24M, és a teljes tokenszám 98399222.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.06K.