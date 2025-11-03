Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Omnia Protocol árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) OMNIA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

OMNIA vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Omnia Protocol árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Omnia Protocol árelőrejelzése 2025-2050 USD Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Omnia Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003966. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Omnia Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.004165. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 2027-re jelzett ára $ 0.004373 10.25% növekedési aránnyal. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 2028-ra jelzett ára $ 0.004592 15.76% növekedési aránnyal. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 2029-es célára $ 0.004821 21.55% növekedési aránnyal. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 2030-as célára $ 0.005062 27.63% növekedési aránnyal. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Omnia Protocol ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.008246. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Omnia Protocol ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013432. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.003966 0.00%

2026 $ 0.004165 5.00%

2027 $ 0.004373 10.25%

2028 $ 0.004592 15.76%

2029 $ 0.004821 21.55%

2030 $ 0.005062 27.63%

2031 $ 0.005315 34.01%

2032 $ 0.005581 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.005860 47.75%

2034 $ 0.006153 55.13%

2035 $ 0.006461 62.89%

2036 $ 0.006784 71.03%

2037 $ 0.007123 79.59%

2038 $ 0.007479 88.56%

2039 $ 0.007853 97.99%

2040 $ 0.008246 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Omnia Protocol rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.003966 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.003967 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.003970 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.003983 0.41% Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzése ma A(z) OMNIA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003966 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) OMNIA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.003967 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) OMNIA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.003970 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Omnia Protocol (OMNIA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) OMNIA előrejelzett ára $0.003983 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Omnia Protocol árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 126.07K$ 126.07K $ 126.07K Forgalomban lévő készlet 31.82M 31.82M 31.82M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb OMNIA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) OMNIA 31.82M keringésben lévő tokenszámmal és $ 126.07K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő OMNIA ár megtekintése

Omnia Protocol Korábbi ár A(z) Omnia Protocol élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Omnia Protocol jelenlegi ára 0.003966USD. A(z) Omnia Protocol (OMNIA) forgalomban lévő kínálata 31.82M OMNIA , így piaci kapitalizációja $126,072 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.15% $ 0 $ 0.004034 $ 0.003955

7 nap -26.08% $ -0.001034 $ 0.006333 $ 0.003887

30 nap -37.45% $ -0.001485 $ 0.006333 $ 0.003887 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Omnia Protocol árfolyama $0 értékben változott, ami -1.15% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Omnia Protocol legmagasabb kereskedési értéke $0.006333 , míg a legalacsonyabb $0.003887 volt. Az árváltozás mértéke -26.08% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) OMNIA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Omnia Protocol -37.45% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001485 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) OMNIA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzési modul? A(z) Omnia Protocol árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) OMNIA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Omnia Protocol következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) OMNIA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Omnia Protocol árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) OMNIA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) OMNIA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Omnia Protocol jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) OMNIA árelőrejelzés?

OMNIA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: OMNIA? Az előrejelzéseid szerint a(z) OMNIA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) OMNIA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Omnia Protocol (OMNIA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett OMNIA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 OMNIA 2026-ban? 1 Omnia Protocol (OMNIA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) OMNIA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Omnia Protocol (OMNIA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OMNIA 2027-ig. Mi a(z) OMNIA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Omnia Protocol (OMNIA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) OMNIA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Omnia Protocol (OMNIA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 OMNIA 2030-ban? 1 Omnia Protocol (OMNIA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OMNIA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) OMNIA árelőrejelzése 2040-re? A(z) Omnia Protocol (OMNIA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OMNIA 2040-ig. Regisztráljon most