Piacok
A(z) élő Midas mHYPER ár ma 1.049 USD. Kövesd nyomon a(z) MHYPER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MHYPER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MHYPER

MHYPER árinformációk

Mi a(z) MHYPER

MHYPER fehér könyv

MHYPER hivatalos webhely

MHYPER tokenomikai adatai

MHYPER árelőrejelzés

Midas mHYPER Logó

Midas mHYPER Ár (MHYPER)

Nem listázott

1 MHYPER-USD élő ár:

$1.049
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:00:07 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.049
24h alacsony
$ 1.049
24h magas

$ 1.049
$ 1.049
$ 1.049
$ 1.024
0.00%

0.00%

+0.15%

+0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) valós idejű ár: $1.049. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHYPER legalacsonyabb ára $ 1.049, legmagasabb ára pedig $ 1.049 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHYPER valaha volt legmagasabb ára $ 1.049, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.024 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHYPER változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas mHYPER (MHYPER) piaci információk

$ 253.64M
--
$ 253.64M
241.77M
241,767,584.5436928
A(z) Midas mHYPER jelenlegi piaci plafonja $ 253.64M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHYPER keringésben lévő tokenszáma 241.77M, és a teljes tokenszám 241767584.5436928. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 253.64M.

Midas mHYPER (MHYPER) árelőzmények USD

A(z) Midas mHYPERUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Midas mHYPER USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0130101176.
A(z) Midas mHYPER USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Midas mHYPER USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ +0.0130101176+1.24%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Midas mHYPER (MHYPER) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Midas mHYPER árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Midas mHYPER (MHYPER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Midas mHYPER (MHYPER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Midas mHYPER rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Midas mHYPER árelőrejelzését most!

MHYPER helyi valutákra

Midas mHYPER (MHYPER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Midas mHYPER (MHYPER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MHYPER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Midas mHYPER (MHYPER)

Mennyit ér ma a(z) Midas mHYPER (MHYPER)?
A(z) élő MHYPER ár a(z) USD esetében 1.049 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MHYPER ára a(z) USD esetében?
A(z) MHYPER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.049. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Midas mHYPER piaci plafonja?
A(z) MHYPER piaci plafonja $ 253.64M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MHYPER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MHYPER keringésben lévő tokenszáma 241.77M USD.
Mi volt a(z) MHYPER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MHYPER mindenkori legmagasabb ára 1.049 USD.
Mi volt a(z) MHYPER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MHYPER mindenkori legalacsonyabb ára 1.024 USD.
Mekkora a(z) MHYPER kereskedési volumene?
A(z) MHYPER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MHYPER ára emelkedni fog idén?
A(z) MHYPER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MHYPER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Midas mHYPER (MHYPER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

