Midas mHYPER (MHYPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24h alacsony $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24h magas 24h alacsony $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 24h magas $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Minden idők csúcspontja $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Legalacsonyabb ár $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.15% Árváltozás (7D) +0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) valós idejű ár: $1.049. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHYPER legalacsonyabb ára $ 1.049, legmagasabb ára pedig $ 1.049 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHYPER valaha volt legmagasabb ára $ 1.049, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.024 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHYPER változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas mHYPER (MHYPER) piaci információk

Piaci érték $ 253.64M$ 253.64M $ 253.64M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 253.64M$ 253.64M $ 253.64M Forgalomban lévő készlet 241.77M 241.77M 241.77M Teljes tokenszám 241,767,584.5436928 241,767,584.5436928 241,767,584.5436928

A(z) Midas mHYPER jelenlegi piaci plafonja $ 253.64M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHYPER keringésben lévő tokenszáma 241.77M, és a teljes tokenszám 241767584.5436928. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 253.64M.