Memory (MEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03430954 $ 0.03430954 $ 0.03430954 24h alacsony $ 0.03609564 $ 0.03609564 $ 0.03609564 24h magas 24h alacsony $ 0.03430954$ 0.03430954 $ 0.03430954 24h magas $ 0.03609564$ 0.03609564 $ 0.03609564 Minden idők csúcspontja $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Legalacsonyabb ár $ 0.03379895$ 0.03379895 $ 0.03379895 Árváltozás (1H) -1.43% Árváltozás (1D) -3.25% Árváltozás (7D) -10.84% Árváltozás (7D) -10.84%

Memory (MEM) valós idejű ár: $0.03441196. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEM legalacsonyabb ára $ 0.03430954, legmagasabb ára pedig $ 0.03609564 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEM valaha volt legmagasabb ára $ 0.120607, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03379895 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEM változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -3.25% az elmúlt 24 órában, és -10.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memory (MEM) piaci információk

Piaci érték $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.50M$ 34.50M $ 34.50M Forgalomban lévő készlet 75.07M 75.07M 75.07M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Memory jelenlegi piaci plafonja $ 2.59M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEM keringésben lévő tokenszáma 75.07M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.50M.