Memory (MEM) árelőrejelzés (USD)

A(z) Memory árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MEM a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

MEM vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Memory árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Memory árelőrejelzése 2025-2050 USD Memory (MEM) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Memory ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.033900. Memory (MEM) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Memory ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.035595. Memory (MEM) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEM 2027-re jelzett ára $ 0.037375 10.25% növekedési aránnyal. Memory (MEM) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEM 2028-ra jelzett ára $ 0.039244 15.76% növekedési aránnyal. Memory (MEM) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEM 2029-es célára $ 0.041206 21.55% növekedési aránnyal. Memory (MEM) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEM 2030-as célára $ 0.043266 27.63% növekedési aránnyal. Memory (MEM) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Memory ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.070476. Memory (MEM) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Memory ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.114798. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.033900 0.00%

2026 $ 0.035595 5.00%

2027 $ 0.037375 10.25%

2028 $ 0.039244 15.76%

2029 $ 0.041206 21.55%

2030 $ 0.043266 27.63%

2031 $ 0.045429 34.01%

2032 $ 0.047701 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.050086 47.75%

2034 $ 0.052590 55.13%

2035 $ 0.055220 62.89%

2036 $ 0.057981 71.03%

2037 $ 0.060880 79.59%

2038 $ 0.063924 88.56%

2039 $ 0.067120 97.99%

2040 $ 0.070476 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Memory rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.033900 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.033905 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.033932 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.034039 0.41% Memory (MEM) árelőrejelzése ma A(z) MEM előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.033900 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Memory (MEM) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MEM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.033905 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Memory (MEM) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MEM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.033932 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Memory (MEM) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MEM előrejelzett ára $0.034039 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Memory árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Forgalomban lévő készlet 75.07M 75.07M 75.07M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MEM ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MEM 75.07M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.54M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MEM ár megtekintése

Memory Korábbi ár A(z) Memory élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Memory jelenlegi ára 0.033900USD. A(z) Memory (MEM) forgalomban lévő kínálata 75.07M MEM , így piaci kapitalizációja $2,544,939 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.76% $ -0.001698 $ 0.036014 $ 0.033829

7 nap -14.46% $ -0.004903 $ 0.048304 $ 0.033951

30 nap -30.34% $ -0.010288 $ 0.048304 $ 0.033951 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Memory árfolyama $-0.001698 értékben változott, ami -4.76% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Memory legmagasabb kereskedési értéke $0.048304 , míg a legalacsonyabb $0.033951 volt. Az árváltozás mértéke -14.46% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MEM további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Memory -30.34% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.010288 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MEM esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Memory (MEM) árelőrejelzési modul? A(z) Memory árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MEM lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Memory következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MEM tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Memory árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MEM jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MEM lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Memory jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MEM árelőrejelzés?

MEM Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MEM? Az előrejelzéseid szerint a(z) MEM -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MEM árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Memory (MEM) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MEM ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MEM 2026-ban? 1 Memory (MEM) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEM 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MEM előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Memory (MEM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEM 2027-ig. Mi a(z) MEM becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Memory (MEM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MEM becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Memory (MEM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MEM 2030-ban? 1 Memory (MEM) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEM 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MEM árelőrejelzése 2040-re? A(z) Memory (MEM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEM 2040-ig. Regisztráljon most