A(z) élő Mars Protocol ár ma 0.01345499 USD. Kövesd nyomon a(z) MARS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Mars Protocol (MARS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:25 (UTC+8)

Mars Protocol (MARS) árinformáció (USD)

Mars Protocol (MARS) valós idejű ár: $0.01345499. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARS legalacsonyabb ára $ 0.01248177, legmagasabb ára pedig $ 0.01426047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARS valaha volt legmagasabb ára $ 0.512804, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARS változása a következő volt: -0.81% az elmúlt órában, -2.56% az elmúlt 24 órában, és -25.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mars Protocol (MARS) piaci információk

A(z) Mars Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 3.59M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARS keringésben lévő tokenszáma 266.47M, és a teljes tokenszám 457083938.78. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.15M.

Mars Protocol (MARS) árelőzmények USD

A(z) Mars ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00035487767609452.
A(z) Mars Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0071863222.
A(z) Mars Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0046726960.
A(z) Mars Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.007643886003907956.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00035487767609452-2.56%
30 nap$ -0.0071863222-53.41%
60 nap$ -0.0046726960-34.72%
90 nap$ -0.007643886003907956-36.22%

Mi a(z) Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

Mars Protocol (MARS) Erőforrás

Mars Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mars Protocol (MARS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mars Protocol (MARS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mars Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mars Protocol árelőrejelzését most!

MARS helyi valutákra

Mars Protocol (MARS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mars Protocol (MARS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MARS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mars Protocol (MARS)

Mennyit ér ma a(z) Mars Protocol (MARS)?
A(z) élő MARS ár a(z) USD esetében 0.01345499 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MARS ára a(z) USD esetében?
A(z) MARS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01345499. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mars Protocol piaci plafonja?
A(z) MARS piaci plafonja $ 3.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MARS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MARS keringésben lévő tokenszáma 266.47M USD.
Mi volt a(z) MARS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MARS mindenkori legmagasabb ára 0.512804 USD.
Mi volt a(z) MARS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MARS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MARS kereskedési volumene?
A(z) MARS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MARS ára emelkedni fog idén?
A(z) MARS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MARS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

