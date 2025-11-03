Mars Protocol (MARS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01248177 $ 0.01248177 $ 0.01248177 24h alacsony $ 0.01426047 $ 0.01426047 $ 0.01426047 24h magas 24h alacsony $ 0.01248177$ 0.01248177 $ 0.01248177 24h magas $ 0.01426047$ 0.01426047 $ 0.01426047 Minden idők csúcspontja $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.81% Árváltozás (1D) -2.56% Árváltozás (7D) -25.35% Árváltozás (7D) -25.35%

Mars Protocol (MARS) valós idejű ár: $0.01345499. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARS legalacsonyabb ára $ 0.01248177, legmagasabb ára pedig $ 0.01426047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARS valaha volt legmagasabb ára $ 0.512804, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARS változása a következő volt: -0.81% az elmúlt órában, -2.56% az elmúlt 24 órában, és -25.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mars Protocol (MARS) piaci információk

Piaci érték $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Forgalomban lévő készlet 266.47M 266.47M 266.47M Teljes tokenszám 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

A(z) Mars Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 3.59M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARS keringésben lévő tokenszáma 266.47M, és a teljes tokenszám 457083938.78. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.15M.