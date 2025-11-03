Mantis (SN123) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3.29 24h alacsony $ 3.56 24h magas Minden idők csúcspontja $ 7.36 Legalacsonyabb ár $ 1.84 Árváltozás (1H) -1.74% Árváltozás (1D) -5.00% Árváltozás (7D) +0.59%

Mantis (SN123) valós idejű ár: $3.3. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN123 legalacsonyabb ára $ 3.29, legmagasabb ára pedig $ 3.56 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN123 valaha volt legmagasabb ára $ 7.36, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.84 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN123 változása a következő volt: -1.74% az elmúlt órában, -5.00% az elmúlt 24 órában, és +0.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mantis (SN123) piaci információk

Piaci érték $ 5.74M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.74M Forgalomban lévő készlet 1.74M Teljes tokenszám 1,742,147.278054746

A(z) Mantis jelenlegi piaci plafonja $ 5.74M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN123 keringésben lévő tokenszáma 1.74M, és a teljes tokenszám 1742147.278054746. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.74M.