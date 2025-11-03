Mantis (SN123) árelőrejelzés (USD)

A(z) Mantis árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SN123 a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Mantis árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Mantis árelőrejelzése 2025-2050 USD Mantis (SN123) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Mantis ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 3.24. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Mantis ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 3.4020. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SN123 2027-re jelzett ára $ 3.5721 10.25% növekedési aránnyal. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SN123 2028-ra jelzett ára $ 3.7507 15.76% növekedési aránnyal. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SN123 2029-es célára $ 3.9382 21.55% növekedési aránnyal. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SN123 2030-as célára $ 4.1351 27.63% növekedési aránnyal. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Mantis ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 6.7357. Mantis (SN123) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Mantis ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 10.9717. Év Ár Növekedés 2025 $ 3.24 0.00%

Aktuális Mantis árstatisztikák
Forgalomban lévő készlet 1.74M
Piaci plafon $ 5.65M
Továbbá a(z) SN123 1.74M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.65M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Mantis Korábbi ár A(z) Mantis élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Mantis jelenlegi ára 3.24USD. A(z) Mantis (SN123) forgalomban lévő kínálata 1.74M SN123 , így piaci kapitalizációja $5,651,673 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -6.34% $ -0.219925 $ 3.5 $ 3.19

7 nap -0.35% $ -0.011568 $ 3.7769 $ 2.8862

30 nap -12.74% $ -0.412933 $ 3.7769 $ 2.8862 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Mantis árfolyama $-0.219925 értékben változott, ami -6.34% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Mantis legmagasabb kereskedési értéke $3.7769 , míg a legalacsonyabb $2.8862 volt. Az árváltozás mértéke -0.35% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SN123 további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Mantis -12.74% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.412933 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SN123 esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Mantis (SN123) árelőrejelzési modul? A(z) Mantis árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SN123 lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Mantis következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SN123 tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Mantis árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SN123 jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SN123 lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Mantis jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SN123 árelőrejelzés?

SN123 Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

